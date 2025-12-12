Espresiones xixoneses (y V)

Vista de la playa de San Lorenzo. / Juan Plaza / Juan Plaza

ESPRESIONES QU’ESPRESEN PROPIEDAES O CANTIDAES

¡Lo que faltaba pal duru!

¡Lo que faltaba!

A embute (Ambute).

Muncho, a manes enllenes.

A manplén.

Abondo, a manes enllenes.

Dar perceguera.

Dar grima, dar dentera.

Estar podre (de perres).

Tener munches perres.

La porra.

Muncho.

Llevar una goxá.

Recibir muncho de daqué negativo.

Repunar.

Empalagar, dar noxu.

Rumia.

Cosa pequeña y ensin valor. “Rumia” ye la pallabra cola que se denomen los báramos de pexe roín.

Ser perronero.

Ser de mala calidá.

Ser refugaya.

Ser de mala calidá.

Ser un cientu y la maza.

Ser munchos. (La «maza» yera l’últimu golpe que se daba cola peonza a la peonza del contariu, el remate).

Tar pa cañamina.

Tar pal desguace, tar acabáu o acabao. (Cañamina ye un negociu de desguace de coches).

Tener a barullu.

Tener muncho.

Tener a esgaya (asgaya).

Tener n’abundancia.

Tener calcetu.

Tener aforros.

Tener una goxá.

Tener muncho de daqué.

Una caxigalina.

Daqué ensin importancia.

OTRES ESPRESIONES

Correr cachones.

Arrimase a la barandiella El Muru cuando salten les foles y char a correr cuando lleguen, pa que nun te chisquen, aguantando’l másimu tiempu posible al borde.

Cualquier cosa ye un soldáu.

Frase con que se retrucaba cuando se-y entrugaba al comensal qué quería xintar o cenar y esti respondía: «cualquier cosa».

Llovió más que cuando enterraron a Telones (Bigotes), que yera la caxa de plomu y flotaba.

Esaxeración evidente.

-¿Marches? -Non, pasodobles.

Respuesta graciosa a la entruga de ónde va ún.

Mexar a ún.

Superalu en daqué, especialmente nuna competición o retu

Nacer debaxo los coyones de Pelayo.

Ser mui de Xixón, nacíu equí.

Nun dexar nin rispiu.

Nun dexar nada.

Nun tener igua.

Nun tener remediu.

Nun valir una perrona / perrina.

Valir poco o nada. (La perrona y la perrina yeren, respeutivamente, monedes de diez y cinco céntimos. La cara d’elles yera un lleón, pero interpretóse popularmente como un perru. D’ehí los nomes de la moneda. En castellanu, «una perra gorda» y una «perra chica»).

¡Rónca-y el mangu!

Espresa sorpresa por una cosa inesperada o sorprendente.

Ser del culu moyáu.

Ser de Xixón. La espresión úsala preferentemente la xente que nun lo ye.

Ser playu.

Ser xixonés, y, particulamente, de Cimavilla.

Tar hasta’l fañagüetu.

Tar hasta enriba, tar hasta «ehí».

Tar como una teya.

Tar mal de la cabeza.

Tener más cara qu’un sacu perrones.

Ser mui cara dura.