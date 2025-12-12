Iván Muñiz del Corro, nuevo secretario general de UGT de Gijón con un respaldo de 96%

Iván Muñiz del Corro, presidente del Comité de Empresa de ArcelorMittal en Veriña, es también, a partir de ahora, el nuevo secretario general de UGT de Gijón, cargo para el que fue elegido en el congreso ordinario que la Unión Comarcal de UGT de Gijón ha celebrado esta mañana en el recinto ferial Luis Adaro. Obtuvo un respaldo del 96% de los delegados que participaron en el congreso.

Del Corro toma el relevo de Juan José Iglesias, líder del sindicato en Gijón en los últimos cinco años y que el pasado mes de mayo se incorporó a la dirección regional, elegido como secretario ejecutivo en el congreso de UGT de Asturias.

"Afronto este reto con mucha ilusión y con un equipo renovado", señaló Del Corro quien estará acompañado en la nueva Comisión Ejecutiva de UGT de Gijón por Noelia Rodríguez Martínez, como secretaria de organización y políticas sociales; Víctor Manuel Parajón Argüelles, como secretario de administración política, sindical y vivienda; Juan Villegas Fernández, como secretario de formación y empleo y María Sonia Martínez Gutiérrez, como secretaria de igualdad yu salud laboral.

"Vamos a afrontar los retos que nos esperan en la comarca de Gijón para los próximos años, con infraestructuras pendientes en Gijón que vamos a ver si empujamos para que finalicen de una vez", apuntó entre otras de las preocupaciones del sindicato. La precariedad laboral, cuidar el "trabajo de calidad que se crea en la industria" y seguir participando en las mesas de negociación colectiva y "teniendo influencia en las instituciones" son otras de las cuestiones que planteó tras acceder al cargo.

El nuevo dirigente de UGT de Gijón aboga por un diálogo social constructivo, la igualdad, la conciliación laboral y, a nivel interno "necesitamos crecer en afiliación, en participación".

"Influencia política"

Por su parte, el secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, destaco la importancia de este congreso para UGT, dado que Gijón es la primera ciudad de Asturias, con "un peso económico muy importante en Asturias" y destacó que en la nueva ejecutiva local hay personas de los diversos sectores económicos y también de la administración. "Es una ejecutiva equilibrada y que tiene que tener esa influencia política que siempre ha tenido: al final, los grandes proyectos de Gijón, y muchos acuerdos, desde los inicios de la democracia han sido impulsados con base en la capacidad de la Unión General de Trabajadores, que fuimos pioneros en poner en marcha una concertación social en Gijón y unos planes de empleo", indicó Fernández Lanero.

La nueva comisión ejecutiva, "tiene un claro cariz de querer intervenir socialmente". Lanero también agregó que el sindicato "tenemos un proyecto de ciudad que va a plantear esta próxima ejecutiva, donde tenemos que aprovechar todas las infraestructuras que tenemos, que son muy importantes", agregó antes de enumerar cuestiones pendientes como los accesos a El Musel, la urbanización de "la ronda de los camiones", que el espacio de Naval Azul tenga "actividad económica sostenible e innovadora; tiene que ser un paseo, pero también una oportunidad para tener infraestructuras públicas y también actividad económica; es compatible". También aludió a la conclusión de la ampliación del Hospital de Cabueñes.

Tolerancia cero con la corrupción

A preguntas de los periodistas sobre la investigación sobre un supuesto caso de corrupción que afecta a la SEPI, Lanero señaló que "preocupación siempre tenemos cuando vemos casos de corrupción y mucho más en una empresa estatal como es la SEPI, que gestiona muchísimas ayudas a muchas empresas cuando tienen dificultades. No conocemos lo que se está investigando, que es secreto, pero sí que estamos preocupados y manifestamos nuestra tolerancia cero con cualquier tipo de corrupción que hay que combatir, y los responsables tienen que ir a la cárcel".