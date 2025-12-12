La Laboral reivindica su valor histórico en Gijón en plena carrera hacia la UNESCO: “Será extraordinario para Gijón y para España”

La Universidad Laboral de Gijón dio esta tarde, en el Centro Municipal Integrado de El Llano, un paso simbólico pero significativo en su camino hacia la declaración de Patrimonio Mundial. El antiguo alumno y expresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, Jesús Merino Santos, ofreció en Gijón la primera charla en la ciudad desde que el edificio fue incluido en la lista indicativa de la UNESCO, una fase previa para cualquier candidatura internacional. Acompañado por el actual presidente del colectivo, Manuel Nevares, presentó los hitos históricos del complejo y defendió por qué, a su juicio, reúne “méritos más que suficientes” para aspirar a ese reconocimiento.

“En la asociación estamos absolutamente convencidos de que la Laboral lo merece, pero no será posible si no hay una concienciación social, sobre todo en Gijón, para que la ciudad haga suyo el proyecto”, afirmó Merino.

“La Laboral es la gran desconocida, incluso para los gijoneses”

La charla, presentada por el presidente de la asociación, tuvo un tono divulgativo y participativo. Nevares subrayó la necesidad de “contar a los gijoneses la historia y la magnitud de su Laboral”, que calificó como “la gran desconocida incluso en su propia ciudad”. Para ilustrarlo, relató el caso reciente de un amigo octogenario que, pese a vivir toda la vida en Gijón, entró por primera vez al edificio hace apenas unos días: “Me dijo que estaba maravillado. Lo había visto solo por fuera”, aseguró.

Nevares recordó además la importancia emocional del complejo para varias generaciones: la piscina exterior, hoy pendiente de restauración, fue durante décadas lugar de aprendizaje y ocio para miles de gijoneses. “Cuando la gente vio que se iba a reparar, hubo un tirón enorme. Mucha gente aprendió a nadar allí”, explicó.

Un repaso histórico: del Orfanato Minero al mayor edificio civil de España

Durante la charla, Merino hizo un repaso por toda la historia de la Universidad Laboral. Comenzó hablando del inicio de su construcción y de sus orígenes como Orfelinato Minero, tras ello abordó la etapa de los jesuitas, que dirigieron el complejo desde 1955 hasta 1978. Y, para finalizar, trató la transformación posterior en la Ciudad de la Cultura y la situación actual del proyecto y de sus instalaciones más emblemáticas.

“La Laboral es el mayor edificio civil de España y un ejemplo singular del neoclasicismo del siglo XX. La cúpula de la iglesia es la mayor del mundo en su estilo”, recordó Merino.

Por qué aspira a ser Patrimonio Mundial

Merino explicó con claridad por qué consideran que la candidatura es viable y deseable: “Va a ser algo extraordinario para la propia ciudad. Le dará una proyección internacional enorme y ayudará a garantizar la preservación del edificio, que es costosa pero imprescindible”.

El Principado ya ha completado el trámite oficial para presentar la candidatura al Consejo de Patrimonio Histórico Español, encargado de decidir qué propuestas se elevan finalmente a París. “El proceso no es corto”, reconoció Merino. La Laboral debe permanecer un mínimo de un año en la lista indicativa (etapa ya superada) y, en caso de ser seleccionada, pasaría al menos tres años en valoración dentro del Patrimonio Mundial.

El objetivo de la asociación, insistió Merino, es crear conciencia social: “La gente tiene que entenderlo, encariñarse con el proyecto y hacerlo suyo. Solo así podremos empujar”. Por ello, la charla de esta tarde fue la primera de una serie que se repetirá en otros puntos de Gijón: “Es curioso que sea la primera aquí, cuando ya la hicimos en Cangas de Onís o Arriondas. Pero vendrán más, con especial incidencia en Gijón”.

La jornada contó con turnos de preguntas abiertos al público, fiel al propósito central de la iniciativa: volver a poner a la Laboral en el centro de la conversación ciudadana.