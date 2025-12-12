Este es el mítico bar de Fomento, en Gijón, que se despide tras dos décadas: "Fue inolvidable"

Gijón es una ciudad en cambio. Y eso se nota también en la hostelería. Si hace varios años el barrio de La Arena era conocido por su gran vida nocturna, esa zona mutó a lo que es ahora, un lugar mucho más residencial para dejar casi todo el protagonismo a Fomento y Cimavilla. Es la primera de esas zonas la que ahora está sufriendo un llamativo cambio. Fomento, conocido por ser una zona de copas nocturna, comienza su metamorfósis hacia otro nicho de mercado, más encaminado hacia el tardeo.

Y es que si hace unos meses se perdía el Saurom, un local muy querido por todos los jóvenes gijoneses nacidos en la década de los noventa, ahora es otro bar mítico el que echa el cierre. Se trata de Pícaro, perteneciente al grupo Gavia, el que ha anunciado en sus redes sociales que se acabó su historia. "Después de más de dos décadas compartiendo risas, historias, encuentros, música y momentos que quedarán para siempre en nuestra memoria ha llegado el momento de decir adiós", ha publicado el bar en su cuenta de Instagram.

Así las cosas será el próximo seis de enero cuando este local se despida para siempre. No está previsto que vaya a abrir otro bar de la misma temática en la zona, sino que todo apunta a que habrá un cambio de negocio total en dicho local, el cual, el Grupo Gavia tenía alquilado a otro propietario.