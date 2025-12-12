Esta Navidad brinda con Sidra de Asturias

Todas las sidras son muy respetables, pero las sidras naturales espumosas DOP SIDRA DE ASTURIAS con las que brindaremos esta Navidad, tienen unas características que la hacen diferente. Desde el Consejo Regulador DOP Sidra de Asturias, nos explican cómo identificarlas.

-¿Qué peculiaridades tiene la sidra asturiana espumosa que la hacen única?

–Ser un producto gourmet, asturiano, de calidad y natural, ya que el gas carbónico que contiene es propio (no añadido) proveniente de una segunda fermentación. Además, marida a la perfección con mariscos, pescados, quesos, ensaladas. Y la gama es muy amplia con lo que hay para todos los gustos, con una relación calidad precio muy buena. Lo mejor es su baja graduación alcohólica.

-¿Y cómo puedo diferenciar a la sidra asturiana espumosa de otras del mercado?

-Fíjate en la mención en su etiquetado SIDRA DE ASTURIAS y en su logo europeo de DOP. Además, verás esta etiqueta de tamaño reducido en la parte trasera de la botella; “la etiquetina”, como la llamamos de forma cariñosa en Asturias, aunque lo que hace por nuestra tierra SE NOTA, ayuda a los cosecheros asturianos, crea riqueza y empleo en los pueblos, cuida las pomaradas y el paisaje, siendo sostenibles con el medio ambiente.Y además se NOTA en el sabor porque es manzana asturiana.

Sidra de Asturias / Cedida a LNE

-¿Qué fin persigue el Consejo Regulador con esta campaña promocional de invierno?

-La campaña promocional de la sidra natural espumosa está centrada en el periodo navideño para atraer al público a nuestro producto. Por eso, el código visual utilizado es de productos de celebración y brindis (dorado) en una campaña que sigue la línea de la del verano. Una campaña muy directa que centra todas las miradas en SE NOTA Estas Navidades brinda con Sidra de Asturias. Es diferenciadora, informa y clarifica sobre las ventajas de consumir Sidra de Asturias. Posee una gráfica atractiva y llamativa para la época invernal por su colorido.

-¿Qué datos barajan en lo que a consumo se refiere de sidra espumosa?

-Los últimos datos apuntan en torno a las 120.000 etiquetas. Cada vez más los consumidores demandan marcas de calidad y manzana asturiana de km 0, y esto únicamente lo garantiza el Consejo Regulador y nuestras sidras con etiquetina. Debemos recordar, que vivimos en un mundo globalizado y el Consejo Regulador es la única garantía y protección de la sidra con manzana asturiana, del mantenimiento de las pomaradas, del paisaje y de la fijación de población en el entorno rural.

Sidra de Asturias / Cedida a LNE

-¿Cuáles son esas marcas de calidad que menciona y dónde las podemos encontrar?

-La sidra asturiana espumosa está presente en la alta restauración por su versatilidad, su frescura y acidez que limpia las papilas gustativas y te deja listo para el siguiente registro. Las sidras naturales espumosas con DOP Sidra de Asturias son: El Gaitero Etiqueta Negra, Pomarina y Valle Ballina y Fernández (El Gaitero), Emilio Martínez (El Gobernador), Poma Áurea (Trabanco), Prau Monga (Viuda de Angelón), Ramos del Valle (Sidra Fran). Las podemos encontrar en los restaurantes, en el canal Alimentación con varias degustaciones en las principales grandes superficies asturianas y tiendas gourmet.

Esta Navidad brinda con Sidra de Asturias / Cedida a LNE

-¿Qué supone el reconocimiento de la cultura sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO?

-Supone una oportunidad magnífica de promocionar varios sectores: el sidrero, turístico, gastronómico, hostelero, cultural... poner a la Sidra de Asturias en el escaparate gastronómico mundial y ser un reclamo para miles de turistas que pondrán disfrutar de las experiencias del Sidraturismo y de la cultura sidrera asturiana.