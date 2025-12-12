Nueva jornada solidaria en Gijón para donar comida para la Cocina Económica
La Peña Motorista de Asturias Escudería Ges recoge alimentos con su juego "Caza del Búho"
La Peña Motorista de Asturias Escudería Ges, en colaboración con el Ayuntamiento, la Caja Rural de Asturias y la Cocina Económica, repetirá este sábado su evento solidario anual de la "Caza del Búho", un juego entre socios del grupo que permitirá donar, se espera, una buena cantidad de alimentos para la Asociación Gijonesa de la Caridad. La sede de los organizadores en Pablo Iglesias número 24 recoge estos días también alimentos para voluntarios que quieran participar sin que vayan a formar parte de la cita.
La "Caza del Búho" consiste en que alrededor de una treintena de participantes, usuarios de motos o coches clásicos, se darán cita el sábado a primera hora en la Carbayera de Granda. Uno de los vehículo será el "búho", el señuelo que el resto de conductores deben "cazar". Saldrá en primer lugar y seguirá una ruta desconocida para el esto de participantes, que irán recibiendo pistas de su posible paradero. El juego terminará cuando lo encuentren y la inscripción en la cita se costea con la donación de productos. "Es una disculpa para juntarnos y, de paso, ayudar. Esperamos tocar la fibra sensible de la gente", señalaron los organizadores, acompañados ayer en el Ayuntamiento por el edil Guzmán Pendás.
