El pasado asturiano de Dan Brown que nadie esperaba: así fue su juventud en Gijón bañada en "churros con chocolate"

Dan Brown ha vendido millones de libros, ha convertido museos en escenas del crimen literario y ha hecho que medio planeta sospeche de los símbolos. Lo que se desconocía es que, antes de todo eso, fue un joven estudiante de intercambio en Gijón y en sus viajes por la piel de toro cayó rendido a los gustos patrios: pop español, fútbol de los 80 y meriendas de chocolate caliente, tal como se hace eco la revista Esquire.

El escritor estadounidense sorprendió al público relatando estos eventos durante la gala de los Premios Esquire Hombre del Año 2025 al recordar, en un español impecable -aunque con una marcada mezcla entre "un poco de Boston", asturiano y andaluz, ya que también pasó un año en Sevilla estudiando Historia del Arte- una etapa clave de su vida vinculada a Asturias. "En mis años de juventud en Gijón me encantaban Mecano, Butragueño y los churros con chocolate", titula la conocida revista en su edición digital la noticia dedicada al paso del estadounidense por la gala, celebrada en el Real Casino de Madrid, en la que fue reconocido como Icono Global del año de la publicación,

Lejos de un discurso solemne, el autor de best sellers como "El Código Da Vinci" optó por un tono desenfadado, con bromas sobre su propia imagen pública y un agradecimiento explícito a la cultura escrita como refugio y motor creativo. El galardón le fue entregado por el actor Álvaro Morte, conocido por títulos como "La Casa de Papel", un detalle nada casual para un autor cuyas historias han terminado convertidas en fenómenos audiovisuales globales. Brown aprovechó ese relevo simbólico para reivindicar el valor de contar historias y el papel de las revistas culturales en la construcción de un imaginario compartido, subrayando la trayectoria casi centenaria de Esquire como altavoz literario.

Durante su intervención, el escritor dejó claro que aquella etapa formativa en España fue algo más que una experiencia académica. Fue un periodo de descubrimiento personal, de escritura temprana y de exploración artística. En ese contexto, recordó incluso su incursión en la música, cuando formó parte de un grupo de rock llamado "Piropo", una anécdota inesperada por todo el mundo, tal como explica Esquire.

Ese pasado de juventud contrasta con el presente de un autor que sigue dominando las listas de ventas. En 2025, Brown volvió a situarse en lo más alto del mercado editorial con "El último secreto", convertido en el lanzamiento más potente del año en lengua española.