2026: un año para redescubrir el BIOPARC Acuario de Gijón

El BIOPARC Acuario de Gijón inicia 2026 con un propósito claro: reforzar su papel como referente científico, educativo y cultural en la ciudad al acercar el conocimiento del medio marino a todos los públicos. Frente a la Playa de Poniente, el Acuario se ha consolidado como uno de los equipamientos más visitados del municipio y un punto de encuentro imprescindible para familias, escolares y turistas. Un espacio integrado en la vida de Gijón.

Desde que Rain Forest asumiera su gestión, el BIOPARC Acuario de Gijón ha intensificado su labor divulgativa y de sensibilización ambiental. Su recorrido abarca ecosistemas marinos y fluviales de diferentes regiones del mundo, además de una representación única del Río Cantábrico, que permiten descubrir especies singulares y comprender cómo interactúan los seres vivos entre sí y con su entorno. Todo ello contribuye a mostrar los desafíos a los que se enfrentan hoy los océanos.

El Pase Anual B!: una puerta abierta al océano

Las familias pueden solicitar ya el Pase Anual B!, dirigido a niños y niñas de entre 3 y 14 años. Este carné permite visitas ilimitadas durante todo 2026 y ofrece ventajas en campamentos, talleres y celebraciones infantiles. Además, incluye una visita anual gratuita a los BIOPARC de Valencia y Fuengirola.

El Pase Anual B! fomenta un contacto continuado con el mundo natural y ayuda a desarrollar en los más pequeños un vínculo profundo con el medio marino y su conservación. Las solicitudes estarán disponibles hasta el 31 de enero.

Laura Arango Diez, educadora del BIOPARC Acuario de Gijón / Cedidas a LNE

Visitas guiadas gratuitas para residentes en 2026

Con el objetivo de reforzar el vínculo con la ciudadanía, el Acuario ofrecerá a lo largo de 2026 visitas guiadas gratuitas para los residentes en Gijón. La iniciativa facilitará que cualquier vecino pueda recorrer el Acuario acompañado por personal especializado y conocer en profundidad a los animales que habitan en él, los programas de conservación y el trabajo diario de bienestar animal. Para participar, únicamente será necesario disponer del Pase Anual B! o de la Tarjeta Ciudadana de Gijón. La visita guiada es gratuita, aunque se requiere contar con una entrada válida para acceder al recinto.

Con esta propuesta, el Acuario reafirma su voluntad de ser un espacio cercano, accesible y plenamente integrado en la vida de la ciudad.

Un recurso educativo clave para centros escolares y familias

Más de 460 especies conviven en las instalaciones y convierten al Acuario en un recurso educativo fundamental para la comunidad. Sus programas —talleres, actividades familiares y visitas diseñadas para centros escolares— integran divulgación científica, participación activa y contenidos sobre sostenibilidad, conservación y biodiversidad.

El crecimiento y consolidación de esta oferta ha situado al Acuario como un aliado esencial para docentes y familias en la educación ambiental de niñas, niños y jóvenes.

Un peluche de una rana de la tienda / Cedidas a LNE

Un compromiso renovado con la ciudad

Con la puesta en marcha de las visitas gratuitas para residentes, la continuidad del Pase Anual B! y una programación educativa en constante evolución, el BIOPARC Acuario de Gijón afronta 2026 reafirmando su compromiso con la divulgación científica, la conservación y la participación ciudadana.

El Acuario invita a la ciudadanía a redescubrir este espacio vivo y dinámico, donde cada visita se convierte en una oportunidad para aprender, disfrutar y conectar con la riqueza del mundo acuático.