Baragaño invita a "recuperar el espíritu del belén" durante el pregón de la Asociación Belenista de Gijón

"Hoy, más que nunca, necesitamos recuperar el espíritu del belén. Porque vivimos tiempos donde el egoísmo parece imponerse, donde cada uno defiende su pequeño interés". El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, lanzó esta reflexión poco antes de finalizar su discurso como pregonero de la Asociación Belenista de la ciudad, que aprovechó el acto de ayer para imponer sus pines a sus 88 nuevos socios, con los que la entidad alcanza los 303 miembros en el primer año de Elvira Suárez en la presidencia.

Asistentes al pregón de la Asociación Belenista, ayer, en la iglesia de San Pedro. | ÁNGEL GONZÁLEZ

El gran protagonista de la cita fue Félix Baragaño, quien se mostró muy agradecido ante la oportunidad de dar el pregón de los belenistas de Gijón. Atentamente le escucharon numerosos socios de la entidad, compañeros de la Cámara de Comercio como el secretario general Álvaro Alonso y vicepresidente Pedro López Ferrer, los concejales populares Abel Junquera y Rodrigo Pintueles, el diputado del PP Manuel Cifuentes; la edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, y el presidente del patronato de la Fundación Hospital de Jove, Fernando González Landa, entre otros.

Por la izquierda, Ana Argüelles, Darío Cantero, Elvira Suárez y Sofía Ocanto, en la imposición de pines a los nuevos socios de la Asociación Belenista de Gijón. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Baragaño arrancó su discurso señalando "el honor" que suponía ser el pregonero. "El pregón no es solo un discurso, sino una oportunidad para sembrar esperanza, para invitar al reencuentro y a la reconciliación en una sociedad que tanto lo necesita", manifestó el líder cameral de Gijón, que ensalzó el trabajo "incansable" que lleva a cabo la Asociación Belenista año tras año, llenando la ciudad de portales que "transportan a la niñez y al misterio del nacimiento de Jesús".

El presidente de la Cámara de Comercio quiso recordar cómo en la biblioteca de la casa de sus padres nacía cada año el belén de la familia cuando llegaba la Navidad. "Era sencillo, pero no pequeño, hecho con figuras modestas y estaba vivo", explicó Baragaño, uno de los muchos niños gijoneses a los que sus padres acostumbraban a llevarles a disfrutar del belén del Sanatorio Marítimo. "La cantidad de escenas representadas, los amaneceres con el canto de los gallos, los atardeceres que teñían de oro las figuras, el brillo y tintineo de las estrellas por la noche… Era más que un belén: era un poema hecho de luz y esperanza. ¡Y cuántas veces he llevado después a mis hijos!", recordó.

El pregonero definió a los belenes como "mucho más que una representación artística; es la fe hecha imagen". "Es la historia viva del origen del cristianismo, el relato humilde de un Dios que eligió nacer entre nosotros, en la sencillez de un pesebre", aseveró.

Respecto a la importancia de vivir y disfrutar de lo que aporta la Navidad, Baragaño remarcó la relevancia de los "reencuentros y de la reconciliación". "Estas fechas son una llamada para reparar caminos que se han roto, a pedir perdón o a aceptar el que otros nos solicitan. A asumir que, por encima de nuestras heridas, el amor puede volver a escribir futuro", expresó. A continuación, Baragaño presumió de que Gijón es una ciudad que "siempre ha sabido celebrar la Navidad con alma, con calles iluminadas, villancicos resonando, la emoción de esperar a los Reyes Magos, las familias reunidas compartiendo comida, cariño y tradición".

Por ello, animó a la población a dar "la bienvenida a la iluminación navideña, que alegra calles y ciudades, pero no nos obsesionemos en competir en luces ni en regalos". "La Navidad nos recuerda que la generosidad debe estar por encima de todos los egoísmos imperantes", reivindicó Baragaño, que al finalizar su intervención recibió un gran aplauso.

Al comienzo del acto, la líder de los belenistas, Elvira Suárez, y la vicepresidenta de la entidad, Ana Argüelles, se encargaron de imponer los pines de los nuevos socios. Muchos de los 88 no pudieron acudir al acto.

Los primeros en ser nombrados fueron Darío Cantero y Sofía Ocanto, unos gijoneses de 12 y 13 años que recibieron con una sonrisa de oreja a oreja ese detalle con el que se confirma su vínculo con la asociación. Los últimos en recibirlos fueron los padres de Elvira Suárez, Faustino y María Luisa, de 103 y 94 años, respectivamente.

En la ceremonia, además, participaron la asociación poética "Encadenados", representada por su presidenta, Carmen Echegaray, y Eloísa Duque y Sumjio Tresalti, quienes leyeron cinco poemas navideños. El acto llegó a su fin con la actuación de un cuarteto y una pianista de la agrupación coral "Harmonía".

Elvira Suárez se mostró "muy feliz" de lo conseguido en estos primeros meses al frente de la asociación. Hoy dará comienzo la séptima edición de la ruta de belenes "Villa de Jovellanos", de la que forman parte los pesebres del Antiguo Instituto, del Centro Comercial Los Fresnos, del colegio de la Inmaculada, de las iglesias de San Pedro, San Lorenzo y San José, y de las expendedurías de las calles Magnus Blikstad y Juan Alvargonzález. Las cartillas se podrán conseguir en el Antiguo Instituto y en Los Fresnos, donde habrá unas urnas para poder optar a un premio de un "cofre vip".