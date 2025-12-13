El detenido por los atracos en Contrueces, en Gijón, había cometido hasta cuatro robos con "un gran" cuchillo

El detenido por los robos de Contrueces no había atacado ni uno, ni dos comercios. Sino al menos cuatro. Así lo explicó esta mañana la Policía Nacional, que aseguró en un comunicado que este arrestado sería, por lo menos, responsable de tres robos con violencia y de otro con fuerza. El implicado fue detenido por la Policía Local hace varios días. Saltó a los medios de comunicación tras conocerse que había robado en una tienda de congelados con un cuchillo de grandes dimensiones.

Los robos se produjeron desde el pasado jueves 9 de diciembre, siempre a primera hora de la mañana, y en todos ellos el detenido amenazaba a los empleados con un cuchillo de grandes dimensiones para llevarse la recaudación. Además, uno de los hechos se cometió mediante el método del alcantarillazo en un local de hostelería. Todo esto lo explicó la Policía Nacional.

Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron determinantes para relacionar al sospechoso con los cuatro delitos. La estrecha colaboración entre ambos cuerpos policiales permitió localizar y detener al presunto autor en pocos días, según destacan desde la Policía Nacional.

El detenido cuenta con numerosos antecedentes por hechos similares y, tras finalizar el atestado policial, fue puesto a disposición del juzgado de guardia correspondiente. Este caso pone de relieve, una vez más, la eficaz cooperación entre la Policía Nacional y la Policía Local de Gijón.