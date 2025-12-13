La feria de ocasión de Gijón, plus a un año "redondo" para la automoción

El recinto ferial "Luis Adaro" es este fin de semana el epicentro de las oportunidades del motor, acogiendo la sexta edición de la Feria del Vehículo de Ocasión y Kilómetro 0, organizada por ASPA (Asociación del Automóvil del Principado de Asturias) y la Cámara de Comercio de Gijón. La inauguración se produce en un contexto de dinamización del sector a nivel nacional, que este año superará el récord de 1.300.000 unidades de matriculaciones de coches nuevos y ya ha comercializado más de dos millones de vehículos de ocasión, según los datos que facilitó el presidente de ASPA, Miguel Pérez Carballo. Él mismo destacó en la puesta de largo de la cita su importancia como "outlet de final de año" para liquidar stock –que en esta feria es de unas 350 unidades procedentes de 45 concesionarios regionales– y apuntalar un 2025 que esperan que sea "redondo" para el sector.

La feria, que en su edición anterior despachó el 85 por ciento de los automóviles expuestos en solo tres días, se centra en vehículos seminuevos y de ocasión y cuenta entre su stock de un "alto porcentaje de coches híbridos y electrificados". Pérez Carballo animó a los asturianos a aprovechar el fin de semana en la feria de la automoción y usó como reclamo que en su paseo por el recinto se topó con coches con descuentos "tan importantes como de un 20 o de un 25 por ciento".

Pleno apoyo municipal

Desde el ámbito municipal, el concejal de Movilidad, Tráfico y Transporte Público, el forista Pelayo Barcia, trasladó el apoyo del consistorio a un sector que "vive momentos complejos" debido, a su juicio, a las "normativas difusas por parte del Gobierno de España" y a las "ayudas a compra de vehículos que se prometen pero no acaban de llegar". El edil, que asistió junto al segundo teniente de alcaldesa, Jesús Martínez Salvador, y el concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, el popular Abel Junquera, destacó el amplio carácter local de la feria, razón de más para prestar el "apoyo" municipal.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, resaltó la consolidación de este evento, que ya va por su sexta edición, y la colaboración con ASPA. Baragaño coincidió en el impacto de la incertidumbre tecnológica en las ventas en un sector cuya normativa a corto plazo todavía no está del todo clara para los conductores. "Lo que ha habido es una ralentización muy grande en la fabricación, precisamente por todas esas normas difusas del cambio de tecnología, del mundo del gasóil o de la gasolina al mundo eléctrico. Y entonces, todo eso, pues, genera una ralentización, porque la gente a veces va a comprar y no tiene claro qué quiere comprar", opinó.

Respecto a la influencia de las nuevas regulaciones, el presidente de ASPA admitió que, si bien la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se está ralentizando, su llegada es inevitable a las grandes ciudades. Al respecto, indicó que la necesidad de vehículos con pegatina de tipo C, Cero o Eco "está moviendo el mercado" y el consumidor está "dando pasos por delante" para que su próxima compra "cumpla ya con los requisitos", un hecho que, indirectamente, favorece la dinámica de compra en ferias como la de Gijón, que permanecerá abierta hoy, sábado, de 10.00 a 20.00 horas ininterrumpidamente y mañana, domingo, hasta las 19.00 horas, siempre con acceso gratuito.