La gripe ya se nota en el hospital de Cabueñes y "sobrecarga" los centros de salud de Gijón

La sanidad pública gijonesa se prepara para un pico de gripe que, se sospecha, está ahora a las puertas. Desde los centros de salud de la ciudad se admite "sobrecarga" en la atención de pacientes, aunque buena parte de los casos son cuadros catarrales e infecciones respiratorias de escaso recorrido, y desde el Hospital Universitario de Cabueñes se trabaja ahora con una ocupación por ahora baja pero con la previsión de que será a partir de este fin de semana cuando la época gripal comience a notarse en el volumen de ingresos.

Según explican desde el hospital, el centro médico inició la semana con un volumen de ocupación bastante asumible para la época de invierno, sin alcanzar los 400 pacientes ingresados, y a fecha de ayer ese umbral se mantenía pero con la previsión de estar a punto de superarse. "En el servicio de Urgencias se está constatando que ya empieza a venir la gente propia de la época de gripe, pacientes con disneas, y se cree que el pico de gripe de este año podría ser bastante alto", comentaban ayer enfermeras del complejo.

En realidad, además, que la ocupación en el hospital gijonés se mantenga a la baja estos días responde también en parte a que, como buena parte del país, la huelga de médicos motivó la cancelación de algunos procesos no urgentes, lo que se entiende que repercute en mayor o menor medida en el volumen de ingresos.

Por su parte, los registros de evolución epidemiológica en estas últimas semanas ratifican el incremento de infecciones agudas respiratorias detectadas tanto en hospitales como en Atención Primaria. Los últimos datos publicados por la consejería de Salud, correspondientes a la primera semana de diciembre, apuntaban ya entonces a un repunte de casos de gripe del 80 por ciento respecto a la semana anterior, con 114,56 casos por cada 100.000 habitantes, comenzando entonces la fase de epidemia gripal como tal -hasta la semana pasada en nivel bajo-, que se ratifica cuando esa tasa supera los 78 casos.

Más allá de la gripe, los centros de salud trabajan ya con la, en sus palabras, "sobrecarga" propia de estas fechas. "Cuadros gripales estamos viendo bastantes, pero también mucha patología banal del tipo de cuadros catarrales", señalaba ayer una médico de familia de la ciudad, que en su caso considera que esa carga de trabajo extra tampoco ha sido "muy excesiva" hasta ahora. Sí señala que empiezan a ver en consulta lo de todos los años: pacientes vulnerables con otras patologías de base que sufren una infección respiratoria que se complica y acaba en un ingreso hospitalario. "Pero la mayoría de casos son banales", insiste. Otro facultativo de primaria añadía que ese repunte se aprecia ya en cuadros febriles y no febriles y tanto en consultas presenciales como telefónicas.

Con la sensación de que la epidemia gripal y de infecciones respiratorias cogerá fuerza a partir de la semana que viene, tanto desde el hospital como desde la red de primaria recuerdan de nuevo ahora la recomendación de que los pacientes se pongan mascarilla para acudir a cualquier espacio sanitario, más aún cuando presente síntomas respiratorios.