Iván Muñiz del Corro, nuevo secretario General de UGT de Gijón: "El anillo eléctrico es esencial para Gijón"

Iván Muñiz del Corro (Gijón, 15-9-1981), trabajador y presidente del comité de empresa de Arcelor en Gijón, es el nuevo secretario general de la Unión Comarcal de UGT de Gijón.

¿Cómo afronta esta nueva etapa?

La labor de una Unión Comarcal es más de interlocución política y tener influencia institucional.

¿Algo que vaya a plantear?

Los planes de empleo posiblemente necesiten que se les dé una vuelta, para que lleguen a más gente, abriendo el abanico. Muchas veces están enfocados a perfiles y colectivos muy concretos.

¿Naval Azul?

Esperemos que vaya adelante con actividad más allá del paseo.

Ante el problema de la vivienda, el Principado pide suelo para la promoción pública y el Ayuntamiento apuesta por la colaboración público-privada. ¿Lo ve compatible?

Los dos modelos pueden ser compatibles, pero en mi opinión es más positivo el modelo que plantea el Principado. Y el Plan Llave ya se vio cómo fracasó; los constructores no quieren construir a coste cero, lo que es respetable, pero la Administración debe dar un paso al frente.

¿Qué le parece el auge turístico?

Con tras la apertura de la Variante se ha masificado y está elevando el precio de la vivienda por quienes compran segunda residencia. Y hay zonas en verano que ya empiezan a colapsar. El turismo hay que controlarlo y se tiene que apostar por el de calidad.

Arcelor tiene el proyecto del DRI en el cajón.

Que en Gijón se esté construyendo una acería eléctrica, y esperamos que pronto se avance en la de Avilés, nos da ventaja cuando el grupo decida dónde construir su primera planta de DRI, al ahorrar costes de transporte.

Hay grandes proyectos para El Musel y la Zalia.

Parece poco probable que todos cuajen. Soy optimista respecto al proyecto de fabricar obleas de silicio en la Zalia. Los tres proyectos que hay en terrenos del Puerto creo que avanzan más lentamente. El conocimiento que tengo es que el de Ionway para componentes de baterías de coches eléctricos va más lento de lo que se esperaba, porque la fabricación de coches eléctricos no está despegando al ritmo que quisiéramos en España. A nosotros nos gustaría que los proyectos industriales se desarrollaran en zonas industriales, como la Zalia, más que en El Musel que nos gustaría más que se dedicara a la entrada y salida de mercancías, pero si al final no queda otra y una empresa viene con mil o dos mil puestos de trabajo no le vamos a poner cortapisas. Y luego, todos estos proyectos en El Musel, la Zalia y Arcelor necesitan que avance el del anillo eléctrico en la zona central de Asturias en tiempo y forma. Ya está incluido en la planificación estatal, pero necesitamos que llegue a tiempo.

En el debate público en Gijón parece que hay más sensibilidad por otras infraestructuras pendientes.

Si eres vecino de La Calzada y estás sufriendo el paso de camiones te va a parecer más importante que los quiten de allí. Si te abstraes de ese problema de barrio, que son los accesos a El Musel, el anillo eléctrico es fundamental para los intereses de Gijón y de toda Asturias .