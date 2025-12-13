"El Polesu" es igual a "compromiso", así fue la entrega del premio "Juan Ángel Rubio Ballesteros"
"El premio sois vosotros, que me honráis como amigo", alabó el veterano activista y líder político al recoger el galardón de la Sociedad Cultural Gijonesa
Cuando el presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa, Pedro Roldán, se disponía ayer a entregar el XXII Premio "Juan Ángel Rubio Ballesteros" a Manuel García Fonseca, "El Polesu", anunció que resultaba "muy sencillo" hacer una semblanza; para él es una persona que representa "muchas cosas para Gijón y para Asturias". Y sobre ellas destacó una: su "compromiso ineludible". Un compromiso del que el galardonado hace uso desde el final del franquismo, hasta la Universidad Popular, pasando por su etapa de representante político, sin olvidar la de activista. "Este premio solo hace que complementarlo, nada más", elogió Roldán en la ceremonia de entrega del premio, que "El Polesu" agradeció con el mejor de los halagos a las más de cien personas que ayer acudieron a arroparle a la Antigua Escuela de Comercio: "El premio sois vosotros, vosotras, los que estáis aquí, que me habéis honrado con este reconocimiento como amigo".
En el acto, el veterano líder del PCA e IU y activista del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, admitió que se enteró "por casualidad" del laurel recibido y que, en principio, se sintió un poco abrumado por los cientos de mensajes recibidos. Además, hizo un breve recorrido por su trayectoria, al igual que aprovechó la ocasión para reivindicar una vez más la causa Palestina y agradecer la relación que Roldán le hizo con la defensa de la "paz y la solidaridad".
Socios de medio siglo
"Vuestra presencia me ha llegado al alma", remató el homenajeado con emoción para dar cierre a un acto que también acogió sendas menciones para dos socios que llevan cincuenta años colaborando con la Sociedad Cultural Gijonesa, medio siglo en el que "nunca han renunciado a la defensa de la libertad y de la democracia", señaló el presidente del colectivo. Las placas conmemorativas recayeron en Vicente Gonzalo Bernaldo de Quirós y Francisco Prado Alberdi.
