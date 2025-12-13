El recital navideño de la Filarmónica, a beneficio de la lucha oncológica

El teatro Jovellanos volverá a ser escenario de la solidaridad estas fiestas. La Sociedad Filarmónica de Gijón celebrará su tradicional Concierto de Navidad el próximo miércoles, 17 de diciembre, a las 20.00 horas. Una cita que, en esta quinta edición, destinará la recaudación íntegra de la taquilla a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Gijón y sus programas de atención a los pacientes oncológicos. La velada servirá además para la presentación en la ciudad de la Orquesta de la Fundación Filarmónica de Oviedo, una agrupación bajo la batuta del maestro Pedro Ordieres.

Durante la presentación del evento, Teresa Sánchez, presidenta de AECC en el municipio, agradeció a las instituciones su implicación para dar "visibilidad" a la lucha contra esta enfermedad, una motivación que reiteró en varias ocasiones. Sánchez destacó que la recaudación es vital para sostener los servicios gratuitos que ofrecen. "Con esta aportación benéfica se contribuye a que lleguen todos los servicios que prestamos de manera altruista a nuestros pacientes y familiares", señaló.

Por parte de la Sociedad Filarmónica de Gijón, su vocal Ramón Avello subrayó la vocación de apertura de la entidad hacia la ciudad, recordando que en años anteriores se apoyó a entidades como Galbán, ASPACE o la Cocina Económica. Sobre el programa musical, Avello detalló que será un repertorio "pensado para el gran público" y en el que se ofrecerán dos obras.

Schubert y Dvořák

El concierto se iniciará con la obertura "Alfonso y Estrella", de Franz Schubert, una ópera cuyos personajes cuentan con nombres como Fruela o el que da título a la partitura y, consecuentemente, un guiño a la monarquía asturiana. El segundo plato del menú musical corresponderá a la Sinfonía n.º 9 "Del Nuevo Mundo" de Antonín Dvořák. En cuanto a la formación que interpretará el recital, Avello explicó que la orquesta, que es de reciente creación, tiene su origen en la Filarmónica Universitaria. En cuanto a su elección, Avello argumentó que por parte de la Filarmónica de Gijón se persigue dar proyección a los jóvenes músicos asturianos.

En la presentación de la actuación, que tuvo lugar en la sede de Divertia, su presidente, Oliver Suárez, reiteró el compromiso municipal con estos eventos y animó a la ciudadanía a llenar el aforo, cuyos tiques tienen un precio de 20 euros. "Esperamos que la venta de entradas sea un éxito y se complete el máximo aforo para que la recaudación sea la mayor posible", deseó. Además, para aquellos que no puedan asistir, pero deseen colaborar, se ha habilitado una fila cero a través de la cuenta de la AECC Gijón (ES06 0049 5233 27 2293208110).