Rugido de escapes en Somió en la misa en recuerdo del joven motero fallecido en Gijón
«Os estaremos eternamente agradecidos», alabó el padre del chico a los «bikers», de los que más de un centenar se concentraron frente al templo de San Julián para dar gas a sus vehículos al finalizar la homilía
Arrancaron los motores. Y dieron mucho gas para que rugiesen bien alto. Así lo hicieron los cientos de aficionados a las dos ruedas que se concentraron ayer por la tarde frente a la iglesia de San Julián de Somió, parroquia de la que era vecino Víctor D. G., el joven fallecido el pasado 4 de diciembre en la Autovía del Cantábrico tras sufrir un fatal accidente de moto. En el templo se celebró una emotiva última homilía de despedida, tras la cual los «bikers» quemaron rueda e hicieron sonar sus máquinas de alta cilindrada en honor de su compañero de carretera.
"Os estaremos eternamente agradecidos por todo el amor y cariño que le habéis dado a mi hijo; en una sociedad egoísta con el prójimo, vosotros rompéis la regla", alabó a los conductores Javier, el padre del chico, durante una ceremonia que muy dolorosa para la familia y los asistentes.
"A ti, hijo, decirte que sigas disfrutando con tu moto ahí arriba, haz lo que la vida no te permitió aquí, disfrutar de tu bonita afición", deseó el progenitor en su intervención, en la que estuvo en todo momento al borde del llanto en el este nuevo homenaje, tras la celebración de la palabra que tuvo lugar el domingo pasado en Cabueñes.
En sus palabras, el padre del fallecido, de tan solo 22 años, mencionó todo el amor que le profesaba la familia al chico, con especial mención a su abuela paterna, a la cual su hijo "adoraba". "Te quiero y te querré hasta el día que pueda volver a abrazarte", manifestó el progenitor, ante el casco del joven y una fotografía tomada encima de su vehículo que presidieron el homenaje.
A la intervención del padre se sumó la de la hermana de la víctima, Ana, que aseguró con cariño que Víctor "estaría aquí mirando moto por moto y diciendo que la suya sonaba más". "Que sepas que te amo y siempre estaremos juntos como nos prometimos", concluyó la joven.
