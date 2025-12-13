La ruta de belenes de Gijón genera colas y conquista desde su pistoletazo de salida: "Son espectaculares"

La líder de los belenistas de Gijón, Elvira Suárez, se encontró esta tarde con una agradable sorpresa cuando llegó al Antiguo Instituto para inaugurar la séptima edición de la Ruta de Belenes "Villa de Jovellanos". "¡Había mucha cola!", celebró Suárez, encantada con el pistoletazo de salida de la iniciativa, que cuenta con ocho nacimientos y en la que confían que participen más de 20.000 personas. "La ruta es muy importante porque nos permite dar a conocer nuestro trabajo y el de otras entidades. Es genial que tanta gente se anime desde el principio y el buen tiempo nos ha acompañado", señaló la presidenta de la Asociación Belenista de Gijón.

La primera jornada de la ruta de belenes de Gijón, en imágenes. / Fernando Rodríguez

A pesar de que la ruta de los pesebres se desarrollará hasta el 3 de enero, fueron muchos los gijoneses y visitantes que este sábado no desaprovecharon la oportunidad de participar en la iniciativa y empezar a sellar algunos de los ocho espacios de sus cartillas. De rellenarla, optarán a un premio de un "cofre vip". Para recibir sus respectivas cartillas, los participantes tienen que recogerlas en el Antiguo Instituto o en el Centro Comercial Los Fresnos, donde también podrán depositar sus boletines una vez que los hayan completado.

El primer sello de la séptima edición lo realizó la propia Elvira Suárez en la cartilla de Ubaldina Curra, una vecina de La Calzada que se desplazó al Antiguo Instituto para disfrutar del belén monumental de "Las Carolinas". "Es precioso y emotivo para quienes somos de Gijón", afirmó Curra, quien año tras año participa en la ruta de belenes. "Es una idea muy guapa y que sirve para pasear por la ciudad, que está preciosa en Navidad", añadió esta gijonesa, que definió como "un placer" haber sido la primera participante.

La sala del Antiguo Instituto en la que se encuentra el belén monumental estuvo repleta de familias y grupos de amigos durante toda la tarde. A algunos les llamaba más la atención la representación del desaparecido balneario, mientras que otros se fijaban más en la figura de la ballena de 23 metros que quedó varada en la desembocadura del río Piles en 1895. "Es espectacular y están muy bien los detalles de las casetas y de la ‘rampla’", argumentó Patricia González, acompañada por su marido, Darius Vilsan y su hija de diez meses, Sofía. "Es su primera Navidad y la estamos viviendo a tope desde el inicio, haciendo cosas que teníamos olvidadas como sacar tiempo para venir a ver los belenes", apuntó González.

Más allá de los nacimientos del Antiguo Instituto y de Los Fresnos, en esta séptima edición de la ruta también toman parte los de las iglesias de San Pedro, San Lorenzo y San José, y de las expendedurías de las calles Magnus Blikstad y Juan Alvargonzález.

El belén de San Pedro conquistó a numerosos asistentes este sábado. A las hermanas vallisoletanas Amparo y María Nieves García, la curiosidad les llevó a acceder al interior de la parroquia para visitarla. No se esperaban encontrarse allí con un nacimiento que les dejó encantadas. "Es bastante tradicional, como tiene que ser", señaló Amparo García, al tiempo que María Nieves agregaba que "se agradece que hayan cuidado el sonido del agua, que sea tan luminoso y que tenga figuras tan grandes y bonitas". Respecto a la decisión de continuar impulsando la ruta de belenes, estas pucelanas subrayaron que "ver nacimientos en esta época es muy bonito y se agradece que faciliten poder ver el trabajo que hay detrás de lo que se ve, ya que el montaje y el desmontaje no es nada sencillo".

Aplausos a lo tradicional

En el número 15 de la calle Magnus Blikstad, un año más, ya está disponible el belén que José Ramón Fernández crea en la expendeduría que regenta su familia. "He estado durante todo el año preparándolo y había muchas ganas de que la gente pudiera pasar a verlo. Se agradece la cantidad de gente que mueve esta ruta", expresó este comerciante, que también ha apostado esta vez por un misterio "muy tradicional". "De todos los que he hecho, es el que más se parece al original", agregó.

A paseantes como Carmen Calvo y Paco Rodríguez les agradó el contenido de este belén. "Ya hemos pasado por aquí varias veces y nos ha encantado. Llama la atención ver algo así en un negocio y da gusto que se preocupen en decorarlos", remarcaron estos vecinos de Gijón, una ciudad en la que un año más la ruta de belenes ha arrancado con éxito. El sorteo tendrá lugar el 12 de enero de 2026, a las 19.00 horas, en la sede de la Asociación Belenista. El premio será entregado el 16 de enero, a las 19.30 horas, en el acto de clausura de la campaña navideña que acogerá el Antiguo Instituto.