Los vecinos urgen al Principado una solución en los antiguos juzgados de Prendes Pando en Gijón: "Es suyo"

"Da mucha pena que un edificio que fue tan importante hace unos años esté ahora en tan malas condiciones". Los vecinos de Gijón ya están prácticamente acostumbrados a pasar por los alrededores de los antiguos juzgados de Prendes Pando y encontrarse con pintadas en la fachada, ventanas rotas y repletas de polvo, óxido en las rejas y candados en los accesos de un edificio que acumula más de una década cerrado a cal y canto. Ante esa situación, a los residentes de la zona y otros transeúntes no les sorprende que la reforma del inmueble cueste 21,78 millones, tal y como cifra el informe del área municipal de estructura, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA. "Siendo propiedad del Principado, no puede ser que estén pasándole la pelota al Ayuntamiento. Tienen que hacer algo porque es suyo, esto no puede seguir abandonado", señala Ascensión Daniel Rojas.

Por la izquierda, Valentina Fernández y Zulma López, junto a una de las pintadas de la fachada de los antiguos juzgados. | LUCAS CID

Este vecino del Polígono acostumbra a pasear a diario por la calle Decano Prendes Pando, en cuyo número 1 se sitúa el que fuera el Palacio de Justicia de la ciudad. "Ya son muchos años los que llevan sin hacer nada y dejando la casa sin barrer", comenta Rojas, que vería "normal" que el Ayuntamiento no accediera a asumir toda la reforma por el coste que supone. En ese sentido, urge que las administraciones se pongan de acuerdo y trabajen de la mano para encontrar alguna solución. "Es algo que da mala imagen a la ciudad. Además, ahora que están siempre hablando de vivienda, aquí tienen un edificio muy grande y en pleno centro que podría servir para usos sociales por parte de los jóvenes y de los ancianos", agrega.

Aprovechar el edificio para habilitar viviendas

Mariana Fernández, residente de Laviada, todavía recuerda la actividad incesante que solía haber en el edificio cuando albergaba el Palacio de Justicia. "Le daba mucha vida a la zona. Era un punto perfecto para ese uso porque está en pleno centro. En cambio, desde entonces parece que todos se han olvidado del edificio. Actúan como si no existiera", argumenta, antes de agregar que no le extraña la elevada cifra que supondría la reforma del inmueble, con sus redes eléctrica y de saneamiento "obsoletas" y que sufre fallos en la ventilación y deterioro en todas las plantas y en parte de la envolvente. "Por fuera ya está feo, así que por dentro debe estar fatal", critica Fernández, quien pide al Principado "alguna mejora en el edificio o alguna ayuda al Ayuntamiento porque son los responsables de que esto esté en estas condiciones".

En esa misma línea, Valentina Fernández y Zulma López, también vecinas de Laviada, consideran que "lo peor sería que siguieran sin hacer nada porque como siga pasando el tiempo el edificio va a ir a peor y van a tener que terminar derribándolo". "Teniendo unas instalaciones tan grandes y sin daños estructurales, deberían aprovecharlo para cuestiones de vivienda, que es algo que se necesita bastante", desarrollaron.