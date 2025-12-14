Corales y Papá Noel en un Gijón que vive la Navidad, así fueron los recitales navideños
San Lorenzo y Somió acogieron sendos recitales, los niños cofrades visitaron la Residencia San Pedro y Santa Claus tomó contacto con la ciudad
La Navidad en Gijón se vive más que nunca. La campaña festiva, que dio el pistoletazo de salida con el encendido del alumbrado, se encuentra ahora mismo en plena ebullición en múltiples puntos de la ciudad con un intenso programa de actividades. Este sábado no fue para menos, en una jornada en la que los recitales de música navideña fueron los protagonistas del día a través de sendas actuaciones que tuvieron lugar en las iglesias de San Lorenzo y en la de San Julián de Somió, además de en la Residencia San Pedro, en Cimavilla. Por otro lado, los más pequeños pudieron disfrutar de las primeras visitas a la villa marítima de uno de los personajes más importantes de estas fechas para ellos, Papá Noel, que recorrió la ciudad con diversas recepciones y espectáculos que hicieron las delicias de niños y niñas.
El Coro Clásico de Gijón ofreció una actuación en el templo de San Lorenzo. La formación lírica dedicó una actuación basada en la música coral clásica a todos aquellos que se acercaron hasta el templo. Por otro lado, en San Julián de Somió, donde también se bendijo el Belén, tuvo la oportunidad de cantar la Coral San Julián, que pertenece a la parroquia.
En la Residencia San Pedro lo que se celebró fue un encuentro intergeneracional. Los niños cofrades se acercaron al mediodía para contagiar a los residentes su alegría mediante entrega de postales y villancicos para felicitarles las fiestas.
Por otro lado, el hombre de rojo que trae regalos el día de Nochebuena, Papá Noel, tuvo su primer encuentro con la infancia gijonesa. Lo hizo, en primer lugar, en la sede de la asociación vecinal de Nuevo Roces, donde plantó su trono a las 17.00 horas. Una vez atendidos los pequeños del barrio, se trasladó hasta El Corte Inglés, donde su visita se complementó con un espectáculo del grupo "Los Pintores" además de juegos y música en directo, a cargo de la Orquesta de Flautas del Conservatorio de Música de Gijón.
