Crónicas gijonesas: Huelga de viajeros

Sucedió en junio de 1909, cuando los tranvías "de sangre" (aquellos que eran tirados por mulas) fueron sustituidos por los eléctricos. Los gijoneses y gijonesas creyeron que con ese motivo iban a bajar las tarifas como había pasado en otras ciudades, pero ocurrió lo contrario. Sí es cierto que se crearon entonces unos abonos que abarataban el billete pero únicamente para obreros manuales de las factorías de El Llano, El Natahoyo y La Calzada.

Comenzó entonces en Gijón un movimiento de protesta con preguntas como: ¿No hay obreros en otros barrios? ¿Por qué no tienen derecho los comerciantes y empleados? ¿No son obreros también los oficinistas de Moreda y Gijón, La Algodonera y Gijón Fabril? Los gijoneses coordinados por una espontánea "Comisión Ciudadana de Huelga" decidieron entonces boicotear a la Compañía de Tranvías de Gijón y no tomarlos, comenzando así una original "huelga de usuarios" muy alentada por la prensa local que animaba a no subirse a los tranvías; una llamada que también figuraba en numerosos carteles pegados en Somió, El Llano y La Calzada. Circularon los tranvías varios días semi-vacíos. Muchos de ellos, únicamente con el personal de servicio: el conductor y el cobrador.

El diario gijonés "El Publicador" del 19 de junio de 1903 en la primera plana daba cuenta de la cantidad de esas subidas en la tarifa al pasar a ser eléctrico el tranvía, por ejemplo en la línea a El Llano subía un 60 % y lo mismo en la de La Calzada mientras que en la de Somió era un 8% la subida. Esa Comisión Ciudadana de Huelga se reunía en la Escuela de la calle de Cabrales y ese día hacía público un escrito: "El público no debe tolerar esa imposición. La Empresa se mantiene en esa actitud de intransigencia esperando que el público se canse en la defensa de sus intereses y la actual campaña se olvide y su imposición quede consagrada"

Cuentan las crónicas periodísticas que era impresionante ver la ingente cantidad de obreros que circulaban a pie ―sobre todo por la zona oeste de la ciudad, la más industrializada― hacía sus factorías a las seis de la mañana y de vuelta a sus casas a las seis de la tarde, "todos en animada charla mientras a su lado los tranvías circulan sin viajeros".

Leemos en "El Comercio" del 20 de junio de 1909: "Personas tan conocidas en Gijón como los señores Orueta, padre e hijo, y el señor Ruiz Gómez, hicieron el recorrido a pie dando ejemplo a los vecinos de conformidad con lo acordado por la Junta organizadora de la protesta"

La Comisión de Huelga había remitido a todas las sociedades culturales, partidos políticos y entidades de todo tipo la siguiente carta: "La Comisión constituida para solicitar a la Empresa Arrendataria de Tranvías la rebaja de tarifas, tiene el gusto de dirigirse a usted solicitando su concurso moral y material para llevar a buen fin sus gestiones. En consecuencia suplica a usted se sirva nombrar un representante de la Sociedad que tan dignamente preside al objeto de formar parte de esta Comisión puesto que uniéndose podemos recabar de la mencionada empresa nuestras justas peticiones. También suplicamos a usted excite a todos sus socios y amistades a abstenerse de los servicios del Tranvía hasta cuando no recibamos contestaciones satisfactorias. Gijón, 19 de junio de 1909".

Unas fechas. El tranvía comenzó a circular por Gijón (calle Corrida-La Guía) el 30 de marzo de 1890, en 1891 llegó a Somió. La línea Gijón-Natahoyo se inauguró el 13 de diciembre de 1895, en 1899 llegó a La Calzada. En 1905 se inauguró la línea a El Llano. En abril de 1909 se electrificaron los tranvías de Gijón.

Atropellos

Las noticias locales sobre sucesos, en las tres primeras décadas del siglo XX, están repletas de atropellos; de ciudadanos gijoneses que (sin prestar atención al tráfico de bicicletas, coches o tranvías) eran arrollados por estos medios de transporte y en no pocos casos con heridas graves que a veces ocasionaban la muerte. Los niños solían ser protagonistas de estos sucesos al jugar en la calle, en unas calles que eran como una habitación más de la casa. Pero otras veces las víctimas eran adultos, unos adultos trabajadores; no era raro que muchos accidentes ocurriesen la zona de El Natahoyo y La Calzada y a la hora de entrada y salida de las fábricas.

En algunas ocasiones eran atropellados por el tranvía sin que en conductor reparase hasta minutos después. Eso sucedió el día 16 de diciembre de 1915 cuando el tranvía número 19 (que antes era el 13, número anulado por un accidente anterior) arrolló al obrero José Menéndez frente a la fábrica de Cervezas La Estrella, es decir en Santa Olaya, y lo llevó entre sus ruedas hasta El Musel sin que nadie se diese cuenta de ello. Un accidente del tranvía número 3 que iba a El Musel, el 13 de agosto de 1924 causó varios heridos y la muerte del conductor. Se decidió no poner nunca ese número 3 a ningún otro tranvía de Gijón.

Retrato de Gijón

Presos en El Coto

La cárcel de El Coto fue inaugurada el 9 de agosto de 1909, antes la prisión estaba en la Torre del Reloj en Cimavilla. El arquitecto autor de la obra fue Miguel García de la Cruz responsable también de emblemáticos edificios como de La Gota de Leche, la Casa Paquet o la Casa de Correos. De esa cárcel de El Coto se conserva el edificio de entrada (calle de Avelino González Mallada) como sede, entre otros colectivos, de la asociación de vecinos de El Coto. La imagen de esos casi cien reclusos es de Foto Lena, del año 1941, y pertenece a los fondos de Muséu del Pueblu d´Asturies.