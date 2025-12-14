El PP de Gijón celebra su comida de fin de año: "Estamos consiguiendo hitos importantes"

El PP de Gijón celebró ayer su comida de Navidad, en el restaurante Somió Park, recuperando una tradición que en los últimos años no se había llevado a cabo. En el encuentro, al que asistieron alrededor de 150 personas, intervinieron la secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza; el presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, y la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón, Ángela Pumariega.

Todos ellos coincidieron en que el 2025 ha sido un año fructífero para el partido, que celebró el congreso con el que Andrés Ruiz alcanzó la presidencia de la formación en la ciudad. "Era un congreso largamente esperado", afirmaron", antes de celebrar "la fuerza recobrada" a lo largo del año que empieza a llegar a su fin.

Por su parte, Beatriz Llaneza incidió en que "2026 será un año importante", apuntando a que Pedro Sánchez, desde su punto de vista, "debe adelantar las elecciones" por los casos de corrupción y de casos de acoso sexual que rodean al Gobierno.

En ese sentido, tanto Llaneza como Ruiz criticaron a Adrián Barbón por "extender la mancha a toda la sociedad, siendo una problemática del PSOE", en relación a las declaraciones del presidente regional, que defendió que lo que está ocurriendo "no es un 'me too' del PSOE, sino un 'me too' de toda España".

Por su parte, Ángela Pumariega aplaudió que "en los últimos años, que no han estado exentos de problemas, se han conseguido hitos importantes en Gijón". "Entramos en el gobierno municipal y hemos demostrado que nuestra presencia no tiene nada que ver con lo que decía la izquierda de que solo se iban a buscar intereses de privilegiados. Se ha demostrado que solo había que eliminar el sectarismo y se está gobernando con eficacia", subrayó.

En la cita también estuvieron, entre otros, la coordinadora general del PP de Gijón, Cristina Villanueva; el secretario general, David Cuesta, y el presidente de Nuevas Generaciones del PP de Gijón, Carlos Álvarez.