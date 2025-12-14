Teresa Fernández Marmiesse, presidenta del Grupo Junquera y premio Mujer Empresaria de Gijón Impulsa: "En 2026 vamos a construir, al menos, un nuevo mercante"

Teresa Fernández Marmiesse (Gijón, 1963), presidenta del Grupo Junquera Marítima, ha sido reconocida recientemente con el premio Mujer Empresaria que concede Gijón Impulsa. Es la cuarta generación de una saga familiar que comenzó Gumersindo Junquera Blanco en 1918.

¿Cómo ha recibido este premio?

Me siento muy agradecida porque me lo da la ciudad de Gijón, la ciudad en la que nací, crecí y donde quise desarrollar toda mi carrera. Una ciudad por la que quiero seguir apostando. Gijón para mí lo es todo. Supone un compromiso tanto con Gijón como con tantas mujeres empresarias que trabajan todos los días en tantas empresas asturianas y de Gijón. En mi caso, he podido crecer en una empresa familiar junto con mis hermanos, en igualdad de condiciones y sin ninguna diferencia; algo que también debo agradecer a mi padre que me dio la oportunidad de demostrar mis capacidades y que siempre confió en mí.

El grupo que preside es una empresa familiar, que ya va por la quinta generación.

Efectivamente, soy la Presidenta del Consejo de Administración y el director ejecutivo es Pablo. Yo estoy muy orgullosa de ayudar a esa quinta generación, mi hijo Pablo y su prima Sara a hacer crecer esta empresa tradicional familiar y a diversificarla y a innovar.

Algunas empresas familiares con menos trayectoria acaban naufragando en los relevos . ¿Qué consejo podría dar?

Los consejos son muy difíciles de dar. En nuestro caso fueron relevos muy naturales. Mi padre nos ayudó a que nos iniciáramos en la empresa, cada uno en su área, hasta el Comité de Dirección, nos ayudó a ir tomando conocimiento de la empresa, experiencia, y fue un relevo muy natural. Y ahora ese mismo relevo se está produciendo también de manera natural con la quinta generación. Lo que yo sí aconsejo es la formación. O hay formación y preparación y actitud y aptitud, o no vale otro tipo de relevo, esa es mi opinión. Si una empresa no tiene un relevo natural de este tipo, debería apostar por la profesionalización.

Al recibir el premio indicó que en el Grupo Junquera no tienen visión cortoplacista.

Quiero decir que muchas veces los inversores, fondos de inversión u otro tipo de inversores, buscan el beneficio a corto plazo y salir pronto del negocio. Nosotros no. Apostamos por negocios que, aunque no veamos el beneficio rápidamente, creemos en ellos, con un proyecto a largo plazo. Y eso es lo que hemos vivido siempre con la naviera y es lo que estamos viendo ahora con la empresa de coches eléctricos compartidos Guppy. Necesitamos verlo a largo plazo, su aportación a la creación de actividad, riqueza y empleo.

El naviero es un sector tradicional, ¿cómo ha evolucionado?

Sí que han evolucionado las tecnologías de los buques, más sostenibles, más conectados, con mayor seguridad. Todo eso sí que ha mejorado, pero el negocio en sí sigue siendo hacer fletes de un punto a otro, gestionados en nuestro caso por Junquera Marítima. Aparte del tecnológico, el negocio en sí ha tenido pocos cambios.

Durante el bautizo del último barco que han incorporado a su flota pidió más apoyo de la administración al transporte marítimo como el más sostenible. ¿Qué echa en falta?

Dije que no habíamos conseguido que ningún banco se atreviera, no que no quisiera porque sí quieren, pero ningún banco se atrevió a montar una estructura de Tax Lease por la incertidumbre que hay desde el Ministerio de Hacienda, a pesar de que está totalmente ya amparado por toda la legislación europea. Pero en este caso, como la construcción no se realizaba en España los bancos no han querido entrar, porque no tenían la certidumbre necesaria por parte de la administración.

¿Es lo único que echan en falta de la administración?

Puestos a pedir, estaría bien que los fondos europeos también llegaran a las navieras en forma de ayudas para modernizar o construir buques que sean más sostenibles, para la descarbonización del sector. El Gobierno acaba de aprobar un Plan de Descarbonización del Transporte Marítimo que parece que va en esa línea; así que es una buena noticia que tenemos que ver en qué se concreta.

¿Cuáles son las previsiones de renovación de flota de la empresa?

Estamos todavía madurándolo, pero será pronto. Tenemos la intención de empezar la construcción de, al menos, un nuevo barco el año que viene. Necesitamos pronto modernizar y a ser posible crecer en flota.

¿Cuál es el objetivo?

Actualmente contamos con cuatro barcos mercantes. Lo ideal sería tener seis. Por el momento, vamos a por el quinto. Creemos que desde el Grupo Junquera se pueden gestionar más barcos con la estructura que tenemos y eso nos daría más eficiencia en esa gestión. Al tener más barcos, somos capaces de gestionar más fletamentos con la misma estructura organizativa.

¿Serán buques del mismo tipo?

Serán barcos gemelos al "Sueve". Ese tipo de barcos son para un mercado que conocemos y en el que nos sentimos cómodos.

El grupo también cuenta con remolcadores, entre ellos los que dan servicio a El Musel.

A principios de enero Armón nos va a entregar uno que ya se está terminando, en Navia. Y luego estamos ya con dos nuevos contratos de dos nuevos remolcadores para renovar la flota de El Musel. El que nos van a entregar ya es para crecer. En El Musel siempre tenemos un remolcador más de los que nos exige el Puerto, para poder atender cualquier incidencia o si alguno tiene que entrar en dique para alguna reparación o mantenimiento. Pero también queremos atender remolques de altura fuera del Puerto. Y para eso tenemos el séptimo remolcador.

Gijón está apostando por la economía azul.

Ojalá se plasmen, se hagan realidad muchos proyectos de los que se están trabajando ahora en Gijón de economía azul. Participo en un Think Tank del tema y se han puesto muchas ideas sobre la mesa. Espero que alguna se convierta en una realidad. Nosotros, en concreto, apostamos por la economía azul en nuestro sector marítimo, en nuestra empresa (hub) de innovación, que es Briseida Marítima. Y ahí ya hemos lanzado algún proyecto, y se han estudiado en este año como 10 proyectos de innovación en este sector.

¿Qué perspectivas ve para el sector marítimo, en el que están?

El barco es el medio de transporte más sostenible y creemos que nunca va a fallar, aunque evolucionen los modelos, con grandes empresas navieras que concentran mucho negocio. En nuestro caso, sin aspirar a compararnos con ellas (ríe), o construimos o morimos, y como no queremos morir, aspiramos a construir para modernizarnos y crecer.

¿Y para El Musel?

Hace falta conseguir más tráficos. Me consta que la nueva presidencia y dirección están trabajando en ello. Espero que se consigan de verdad, porque no sólo es llenar el suelo del Puerto de proyectos, sino que hay que traer más tráfico. Confío en ellos. También tengo confianza en que haya más tráfico con la regasificadora y que a corto plazo se pueda poner en funcionamiento la conexión con la red nacional. No tengo información directa al respecto, pero confío en que sea así. Por lo demás, muchos tráficos del puerto son de Arcelor y como no se pongan las pilas los políticos y Europa, y entre en funcionamiento ese mecanismo de control en frontera para proteger nuestro acero, pues Arcelor no sé que va a pasar con ella. Y Arcelor es muy importante para el Puerto y para Asturias.

¿Y la Zalia?

Sunwafe hizo una solicitud de suelo, lo cual es una buenísima noticia; pero necesitamos muchos más inquilinos para la Zalia y que nos den movimiento tanto al Puerto como a Asturias. También es importante terminar los tramos que faltan en la conexión ferroviaria con la Meseta. Ahora hablan también de una autopista ferroviaria entre Gijón y Valladolid que parece ser conveniente para los puertos. Todo eso lo necesitamos para que tengamos un área logística en el mapa europeo porque si no, nos quedaremos fuera de ese mapa.

¿Cómo van los proyectos de diversificación del grupo?

Básicamente los proyectos de diversificación son el de Briseida, el hub de innovación marítima. Estamos suficientemente satisfechos, pero hay mucho trabajo por hacer. También la náutica deportiva, que costó unos años para relanzarla y ahora está mejorando bastante. Y luego está Guppy, que es nuestra apuesta más fuerte. Guppy sí que necesita crecer. Necesitamos volumen, porque tenemos la estructura suficiente para gestionar más flota y en más ciudades. Para que acabe madurando y acabe siendo rentable, necesita volumen. Como se suele decir, en este caso el tamaño importa. Estamos apostando por crecer en más ciudades y para ello es necesario conseguir los apoyos y la financiación adecuada.

¿Cómo ha evolucionado Guppy?

Nacimos en Gijón, crecimos ya inmediatamente en Oviedo y Avilés y Asturias y también nos expandimos a Cantabria. También tenemos un pequeño proyecto en el País Vasco, donde queremos crecer. Y aterrizamos en Madrid, que fue nuestra apuesta de este año, del 2025. Tenemos ya 300 coches en Madrid, pero queremos crecer más porque en todas esas ciudades hay que crecer y al mismo tiempo hay que crecer en más ciudades. Y esa es nuestra apuesta ahora mismo.

¿Por qué dice que en este caso el tamaño importa?

Tenemos una aplicación desarrollada para atender todas las ciudades que queramos y un equipo de personas preparadas para atender casi todas las ciudades que necesitemos con esa tecnología. En cada ciudad en la que nos implantemos sólo necesitamos crecer en flota y en personal de flota. Pero la tecnología está desarrollada y también el equipo de tecnología, con los que podemos atender más alquileres.

¿Cómo ve la coyuntura económica?

Los economistas todavía no habían llegado a un nivel de confianza positivo sobre el futuro de Asturias y parece que en el último Económetro están ahí al límite, todavía un poco pesimistas pero ya rozando el optimismo. Yo creo que estamos apostando mucho, y está muy bien, por el turismo, pero no nos basta con el turismo, necesitamos industria. Las ingenierías parece que están teniendo problemas financieramente hablando y claro, las ingenierías asturianas son un peso pesado en Asturias, las necesitamos también. En todo caso, yo quiero ser optimista, yo apuesto por Asturias. Hay proyectos nuevos que espero que aporten bastante, como el de Indra. Un problema es la incertidumbre geopolítica, que nos mata todo, porque ante esa incertidumbre los empresarios no sabemos muchas veces por donde tirar. Los aranceles nos pueden afectar muchísimo a las empresas asturianas, y no tenemos una la bola de cristal, para saber cómo nos van a afectar las decisiones de Trump o de China, etcétera.

Usted ha pedido que se iguale la fiscalidad en Asturias respecto a otros territorios. ¿Cree que van a atender esa petición?

Lamentablemente, creo que no. El impuesto de patrimonio y el de sucesiones, aunque digan que es muy poco cuantitativamente hablando, yo creo que está llevando a que empresarios se marchen o empresarios no quieran venir, lo que a su vez incide en que haya menos empleo para los jóvenes, que tengan que irse y al final vamos a un envejecimiento de la población en Asturias. El tema fiscal no sé si es la solución, pero ayudaría, no estamos pidiendo pagar menos, estamos pidiendo pagar lo mismo y competir en igualdad de condiciones. Esto es algo que seguramente afecta más a la pequeña empresa, afecta más a las familiares, pero es que la gran mayoría de las empresas somos pymes.