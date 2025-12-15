Baile y corazón por Eloy Malnero, así fue el homenaje al artista en el Gijón Arena

Eloy Malnero fue una "buena persona", un "ser de luz". "Un referente como padre, amigo o hermano", como afirma todo su círculo. Esos elogios y otras muchas bonitas palabras de recuerdo se escucharon ayer, desde la mañana hasta entrada la noche, en el Gijón Arena, donde se celebró una fiesta homenaje en honor del conocido dj gijonés, quien perdió la vida hace poco más de un año en un conflicto fortuito con un hombre en la calle Corrida. Malnero, supuestamente, tras sufrir un empujón, se tropezó y se golpeó en la cabeza. El caso está judicializado.

"Los que estamos aquí somos parte de su legado: te extrañamos mucho, querido", es una de las frases que recoge el manifiesto que ayer se leyó sobre el escenario, por el que pasaron a lo largo de nueve intensas horas más de cuarenta artistas que brindaron su arte de forma altruista al pionero de la escena de la música electrónica en Gijón y en Asturias. A pie de pista de la celebración solidaria –cuyos fondos irán destinados íntegramente al hijo de Malnero– los sentimientos estaban a flor de piel. Entre ellos estaba, por supuesto, la hermana del artista, Palmira Malnero, y el resto de la familia.

"Estoy muy agradecida de poder estar aquí y que todos recuerden a Eloy", afirmó la mujer, muy emocionada, mientras recordaba a una persona que fue "mucho más que un hermano, fue un hijo". "Le sacaba nueve años y, prácticamente, lo crié yo", manifestó Palmira Malnero, con el deseo de que este fuera un día que cambiase "la tristeza" de un suceso tan duro en "circunstancias tan injustas", por "la alegría de su recuerdo". También, sus sobrinos, Diego y Pablo, lo echan "muchísimo de menos" y se alegraban de ver que era "tan querido". "Era el mejor tío del mundo", afirmaron.

"Era el mejor del mundo"

Uno de los impulsores del festival que se celebró en el recinto festivo instalado en la plaza de toros de El Bibio fue Yayo Sirgo, quien compartió platos en el Tik durante años con Malnero y que comentó que la idea de rendirle tributo de esta manera se lleva fraguando desde el mismo día del funeral. "Él quería que lo recordásemos bailando y riendo, no llorando", aseveró Yayo, quien también montó una tienda de discos con el fallecido y el festival de música electrónica "Phonotica", que se celebró en la Feria de Muestras entre 1998 y 2002. "Era una persona que disfrutó de la vida a tope y para todo lo que podía te ayudaba", comentó el dj, señalando a un cartel del día en el que muchos de los nombres "fueron discípulos" de Malnero.

La maratón fue punto de reencuentro de amigos de toda la vida y en donde los abrazos y saludos fueron constantes. En uno de esos grupos que se cruzan estuvo Jorge "Cachero", Marta Fonfría, Vanessa Lavariñas y Beatriz Rojo. "Nos conocemos desde guajes, cuando empezamos a salir", decían, de un hombre que era "pura alegría". "Y muy estiloso, con remango, también fue escaparatista; era una persona que no te encuentras todos los días", declararon, dispuestos a disfrutar de una tarde en honor de su amigo a través de su innegable pasión, que eran los platos y las mezclas de la mejor música electrónica.