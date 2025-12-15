El bono taxi de Gijón recibe más de un centenar de solicitudes (y ya hay lista de admitidos)

A 118 asciende el número de solicitudes recibidas para el bono taxi, la convocatoria de ayudas desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales enfocada a personas con discapacidad y movilidad reducida. De todas estas peticiones son 41 las que cumplen todos los requisitos de la convocatoria y una treintena precisan más documentación que aportar. Ademásm hay 44 figuran como pendientes por incumplir alguno de los requisitos, indicándose el motivo concreto; y tres solicitudes fueron desestimadas al presentarse fuera de plazo.

"La acogida de estas ayudas demuestra que estábamos respondiendo a una necesidad real. Muchas personas con discapacidad, movilidad reducida y personas mayores necesitan alternativas cuando el transporte colectivo no es la mejor opción viable, y este programa les da una herramienta concreta para moverse por la ciudad con más autonomía", destaca el concejal de Servicios Sociales, el popular Guzmán Pendás.

La lista provisional de admitidos está publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento.

La resolución de aprobación de la lista provisional se ha publicado en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gijón (https://sedeelectronica.gijon.es/), Bono taxi donde las personas interesadas pueden consultar su expediente. El plazo para la subsanación de documentación finalizará el próximo lunes, día 22.

La convocatoria puesta en marcha por la Fundación estaba dirigida a personas con discapacidad igual o superior al 33%, movilidad reducida y dificultades para utilizar el transporte colectivo. Este plan municipal "cuenta con una dotación de 25.000 euros y tiene como objetivo facilitar la movilidad diaria de quienes se encuentran con barreras para desplazarse por la ciudad, ofreciendo un recurso seguro y accesible para acudir a citas médicas, gestiones personales, actividades formativas o de participación social".

Las ayudas permitirán financiar los desplazamientos en taxi realizados entre el 1 de noviembre de 2025 y el 30 de junio de 2026. Cada persona beneficiaria podrá recibir hasta 300 euros. Para percibir la ayuda, las personas beneficiarias deberán justificar los gastos presentando el modelo oficial de relación de gastos y las facturas de taxi correspondientes a los trayectos realizados dentro del periodo subvencionable. Una vez validada la justificación, la Fundación procederá al abono de la subvención en la cuenta bancaria indicada.