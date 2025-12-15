El salón de actos del Centro Municipal Integrado de Pumarín acogió esta tarde la muestra de actividades de los Centros Municipales de Personas Mayores de Gijón, una iniciativa que reunió a decenas de usuarios de distintos barrios en una cita de actuaciones, convivencia y reconocimiento al trabajo desarrollado a lo largo del año. El acto contó con la presencia del concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, y de la directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Covadonga Landín.

El evento, organizado por la Fundación Municipal de Servicios Sociales, a través de la División de Promoción Social, celebró su segunda edición, tras una primera experiencia realizada hace dos años. En total, se sucedieron diez actuaciones, con representación de varios centros municipales y disciplinas muy diversas.

Baile, teatro, memoria y movimiento saludable

La muestra comenzó con una presentación a cargo de la asociación Los Glayus, entidad que dinamiza los centros de mayores municipales y que también ejerció de presentadora del acto. A lo largo de la tarde pasaron por el escenario grupos de baile de El Coto y La Camocha, teatro de La Arena, Nuevo Gijón y Nuevo Roces, tai chi, taller de memoria de Los Puertos, movimiento saludable de Roces, literatura de La Camocha y el coro del Polígono, ofreciendo una panorámica del trabajo que se realiza a diario en los centros.

Los centros de mayores de Gijón sacan a escena su actividad diaria en una muestra colectiva en el CMI Pumarín / Ángel González

“Hoy hacemos una muestra de las actividades que se vienen realizando en los distintos cursos y talleres de los centros municipales de personas mayores de Gijón”, explicó María Teresa Álvarez, jefa del área de promoción social de la FMSS, destacando que cada centro acudió con “un grupín” para ofrecer una pequeña actuación representativa de su actividad habitual.

Además de las actuaciones escénicas, el público pudo visitar una exposición de trabajos artesanales, con piezas de talla de madera y cuero realizadas por usuarios del centro de mayores de Los Puertos, situada en el vestíbulo del CMI.

La jornada se cerró con la entrega de diplomas de participación a los centros, en un ambiente festivo y de celebración compartida. La actividad, abierta al público, llenó el salón de actos y sirvió también como encuentro previo a las fechas navideñas, reforzando la convivencia y el sentimiento de comunidad entre los distintos centros municipales de mayores de Gijón.