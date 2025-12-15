La estatua restaurada del niño y la oca ya luce en Isabel la Católica

Nuevos avances en el plan de restauración de los conjuntos escultóricos del parque Isabel la Católica. La estatua titulada "Niño estrangulando una oca" ya luce de nuevo en el pulmón verde gijonés tras varios meses de espera tras su rehabilitación, realizada entre los meses de mayo y julio de este año. La figura, que estuvo durante muchos años en el interior de la pajarera, ha sido reubicada muy cerca de la jaula de las aves, en concreto en la zona verde que se encuentra entre esta y la laguna del parque.

La estatua, una réplica de los años sesenta de una similar de origen romano, era una las esculturas que en peor estado se hallaban de las clasificadas dentro del catálogo de obras de Isabel La Católica por varias razones. La representación en mortero a imitación de piedra blanca adolecía de daños estructurales, amén de gran acumulación de guano y una importante colonización biológica por su prolongada estancia dentro de la pajarera.

Entre las reparaciones que han efectuado las restauradoras Laura Rodríguez Noval y Teresa Imaz de las Alas-Pumariño figuran dos importantes fisuras en la pierna del infante –donde se introdujeron varillas de fibra de vidrio para después reintegrar volumétricamente la reparación en el conjunto– y la base, que estaba desprendida. En el animal también se realizó la reconstrucción de una porción de ala y de las dos patas. La escultura goza de protección especial para resistir a la intemperie, aunque las restauradoras recomiendan un mantenimiento anual para que no sea precisa una nueva intervención tan profunda en el futuro.

La recuperación de "Niño estrangulando una oca" viene a complementar la de otra obra realizada este año, la figura de "La Juani", y la de "La Maternidad", efectuada el pasado ejercicio, en una tríada de trabajos en el parque que lleva la firma de las mismas profesionales.