La Feria del coche de ocasión de Gijón despacha la mitad de su stock

La sexta edición de la Feria del Vehículo de Ocasión y Kilómetro 0 bajó este domingo el telón en el recinto ferial Luis Adaro con un balance positivo y de "satisfacción" en la organización. La cita logró despachar algo más del 50 por ciento de los 350 automóviles expuestos, atrayendo a cerca de 4.100 visitantes durante el fin de semana. El secretario de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Alonso Ordás, confirmó la consolidación del evento, que coordinan en conjunto con la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (Aspa), y señaló que el protagonismo de las ventas se lo llevaron los coches situados en la franja en torno a los 20.000 euros.

Si bien el porcentaje de ventas ha sido ligeramente inferior al éxito rotundo del año anterior —donde se comercializó el 85 por ciento del stock—, el secretario matizó que en esta edición la oferta era mayor: "Se expusieron más vehículos, hubo muchos más coches en el exterior, además del pabellón central, que estaba lleno".

El evento funcionó como el "outlet de final de año" pronosticado por el presidente de Aspa, Miguel Pérez Carballo, el día de la inauguración, en un contexto nacional de recuperación que apunta a cifras récord de matriculaciones. Los descuentos de hasta el 25 por ciento que adornaban los parabrisas de muchos vehículos sirvieron de incentivo para movilizar a los compradores en un escenario complejo por las restricciones medioambientales.

La feria no estuvo ajena a la incertidumbre que atraviesa la automoción. Durante su apertura, tanto el concejal de Movilidad, el forista Pelayo Barcia, como el presidente de la Cámara, Félix Baragaño, coincidieron en que las "normativas difusas" y la falta de claridad en las ayudas estatales están provocando una "ralentización" a la hora de lanzarse a la adquisición de un nuevo automóvil, pese a la necesidad imperativa de adaptarse a las futuras Zonas de Bajas Emisiones.