Las figuras de "El Ponticu" ya se lucen en el Jardín Botánico de Gijón: así es el belén monumental, que este año gana "dinamismo"

Una treintena de figuras del artista Miguel Álvarez "El Ponticu" ya invaden de tradición y magia navideña el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. El belén monumental, que se inauguró este lunes, se podrá visitar hasta el 6 de enero de forma gratuita en horario de 10.00 a 18.00 horas. "Hemos cambiado la ubicación de las figuras para aportarles dinamismo y que dé sensación de pueblo activo", expresó la presidenta de la Asociación Belenista, Elvira Suárez, una de las encargadas de montar este portal a tamaño real.

La colocación de las treinta piezas se llevó a cabo en la mañana de este lunes. Suárez agradeció que la lluvia no les dificultara una labor de cuyo resultado se mostró satisfecha. "Ha quedado muy bonito y, a diferencia de otros años, esta vez están todas las figuras más unidas. De esa forma se puede seguir mejor el mensaje", comentó Suárez.

La inauguración del belén monumental del Jardín Botánico de Gijón, en imágenes / Luisma Murias

La bienvenida a la zona del belén monumental la protagoniza un gaitero, que al igual que el resto de las piezas está situado en torno a la escena central. En ella aparecen la Virgen con el Niño en brazos, San José mirándoles; Baltasar arrodillado; Melchor y Gaspar llegando con unos presentes, una adoradora y una oveja que les aporta calor. "Se le ha dado una mayor importancia a Baltasar", remarcó Suárez.

A escasos metros de esa zona está el Ángel de la anunciación junto a dos adoradores y dos ovejas. El belén monumental lo completan otras figuras, como las del carpintero y el herrero, que se encuentran por los bosques, praderas y lagunas más próximos a la entrada principal del Botánico. "Es un portal especial porque las figuras resisten al agua y están dentro de un paraje que es algo insólito. Hay que disfrutar de este belén mientras se disfruta del parque, que es algo precioso", afirmó la líder de los belenistas de la ciudad.

En la inauguración del nacimiento también estuvieron el presidente de Divertia, Oliver Suárez, y el jefe del servicio del Botánico, Tomás Fernández. "Son treinta figuras de gran relevancia artística y cultural para la ciudad. Además, la Asociación Belenista cada año se esfuerza para que tenga ciertas novedades", subrayó Suárez, que recordó que "este es el evento más importante, pero además hay muchas actividades que se van a desarrollar durante veinte días en los que el acceso va a ser totalmente gratuito".

Durante las Navidades habrá visitas guiadas, talleres familiares y actividades de teatro infantil en un Jardín Botánico que ya ha desvelado las claves de su tradicional belén a tamaño real.