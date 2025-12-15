Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Destitución CarriónNuevo entrenador Real OviedoInvestigación derribo baterías AvilésBajas emisiones OviedoJorge Ilega, en 10 canciones
instagramlinkedin

Gijón suma cuatro nuevos autobuses eléctricos: si usas esta línea te los encontrarás

Los vehículos fueron "bautizados" por escolares en la plaza Mayor

En imágenes: Nuevos autobuses eléctricos de Gijón

En imágenes: Nuevos autobuses eléctricos de Gijón

Ver galería

Acto de presentación de los nuevos buses de Emtusa. / Lucas Cid

R. Valle

A reforzar la línea 10 irán los cuatro nuevos autobuses eléctricos que han llegado a las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) y que esta mañana han sido bautizado en la plaza Mayor por los ganadores de un concurso realizado entre escolares de la ciudad. Así a las calles de Gijón llegan «Rayo Pelayo», «Sidrus» «Carri Bus» y «Urbanín». Nombres que han salido de la creatividad de, respectivamente Kamila Pérez Zayas (Patronato San José), Iraida Pacho Lopes da Cunha (Alfonso Camin), Sofía Fernández Bárzanas (Patronato San José) y Hamadi Brahim Sidi Mohamed (Tremañes).

También hubo aplausos para Cares Suárez Bermúdez, de La Escuelona, como ganador del concuso del dibujo de la Semana de la Movilidad. Los pequeños recibieron las felicitaciones de la Alcaldesa, CarmenMoriyón, el presidente de Emtusa, Pelayo Barcia, y la edil de Cultura, Montserrat López Moro. El acto coincide con la convocatoria del consejo de administración donde Emtusa ampliará su plan de renovación de flota para llegar a 45 vehículos y la licitación conjunta de 24, que llegarán a la ciudad el año 2027.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
  2. Gijón utilizará una tecnología puntera suiza para recuperar la piscina de la Laboral (que antes de nada será sometida a una profunda limpieza)
  3. Este es el mítico bar de Fomento, en Gijón, que se despide tras dos décadas: 'Fue inolvidable
  4. El pequeño barrio (junto al mar) de Gijón que quiere ser el más navideño: así lo decoran sus propios vecinos
  5. Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
  6. Absuelto un varón de abusar de su hija en Gijón porque la niña está 'instrumentalizada
  7. Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
  8. El buen tiempo y el ambiente navideño llenan Gijón en el puente: 'Nos encanta la ciudad; es un bombazo

El IES Real Instituto de Jovellanos de Gijón visita el Parlamento Europeo

El IES Real Instituto de Jovellanos de Gijón visita el Parlamento Europeo

Gijón suma cuatro nuevos autobuses eléctricos: si usas esta línea te los encontrarás

Gijón suma cuatro nuevos autobuses eléctricos: si usas esta línea te los encontrarás

El bono taxi de Gijón recibe más de un centenar de solicitudes (y ya hay lista de admitidos)

El bono taxi de Gijón recibe más de un centenar de solicitudes (y ya hay lista de admitidos)

Gijón estrenará en días su nuevo paseo en Naval Azul: tendrá dos itinerarios y luces de Navidad

Gijón estrenará en días su nuevo paseo en Naval Azul: tendrá dos itinerarios y luces de Navidad

Lola Índigo se une a Antonio Orozco y Alejandro Sanz y actuará en Gijón: esta es la fecha del concierto

Lola Índigo se une a Antonio Orozco y Alejandro Sanz y actuará en Gijón: esta es la fecha del concierto

La Navidad hace comunidad en los bloques de pisos más iluminados de Gijón: "Cada vez que llegan estas fechas formamos una especie de familia"

La Navidad hace comunidad en los bloques de pisos más iluminados de Gijón: "Cada vez que llegan estas fechas formamos una especie de familia"

Charla, teatro familiar y un festival solidario: estas son las actividades que ofrece el CMI de El Llano para esta semana

Charla, teatro familiar y un festival solidario: estas son las actividades que ofrece el CMI de El Llano para esta semana

Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad

Tracking Pixel Contents