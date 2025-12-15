Gijón suma cuatro nuevos autobuses eléctricos: si usas esta línea te los encontrarás
Los vehículos fueron "bautizados" por escolares en la plaza Mayor
A reforzar la línea 10 irán los cuatro nuevos autobuses eléctricos que han llegado a las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) y que esta mañana han sido bautizado en la plaza Mayor por los ganadores de un concurso realizado entre escolares de la ciudad. Así a las calles de Gijón llegan «Rayo Pelayo», «Sidrus» «Carri Bus» y «Urbanín». Nombres que han salido de la creatividad de, respectivamente Kamila Pérez Zayas (Patronato San José), Iraida Pacho Lopes da Cunha (Alfonso Camin), Sofía Fernández Bárzanas (Patronato San José) y Hamadi Brahim Sidi Mohamed (Tremañes).
También hubo aplausos para Cares Suárez Bermúdez, de La Escuelona, como ganador del concuso del dibujo de la Semana de la Movilidad. Los pequeños recibieron las felicitaciones de la Alcaldesa, CarmenMoriyón, el presidente de Emtusa, Pelayo Barcia, y la edil de Cultura, Montserrat López Moro. El acto coincide con la convocatoria del consejo de administración donde Emtusa ampliará su plan de renovación de flota para llegar a 45 vehículos y la licitación conjunta de 24, que llegarán a la ciudad el año 2027.
