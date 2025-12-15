Gijón ya trabaja con los promotores del proyecto de viviendas colaborativas "El Llar"

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, la popular Ángela Pumariega, mantuvo este lunes una reunión con los promotores del proyecto cooperativo de viviendas colaborativas "El Llar". Tras el encuentro, Pumariega resaltó que la visión de este grupo "encaja plenamente con las líneas estratégicas que desarrollamos desde la concejalía en el marco de la economía plateada, con el foco puesto en una vida saludable y el envejecimiento activo".

Pumariega incidió en que "Gijón es una ciudad especialmente envejecida". "Esto supone un reto en términos de cuidados, salud y servicios públicos, pero también una gran oportunidad para innovar, generar empleo y desarrollar nuevas actividades económicas vinculadas a la vivienda, la accesibilidad, la tecnología o el ocio sénior", desarrolló la vicealcaldesa, que recordó que desde Gijón Impulsa ya han puesto en marcha iniciativas como la Estrategia de Economía Plateada y el Observatorio de la Economía Plateada de Gijón.