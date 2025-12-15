La gran limpieza de la piscina de La Laboral estará lista antes de fin de año

Por primera vez en décadas, la piscina de la Laboral está a las puertas de recibir un gran y necesario lavado de cara. Las concejalías de Deportes y Medio Ambiente han acordado que operarios de Emulsa entren al entorno de la instalación en los próximos días con el objetivo de realizar una primera actuación de limpieza que se espera culminar antes de fin de año y que eliminará el verdín y las pintadas del recinto. El objetivo, señalan desde el gobierno local, es doble: mejorar, por un lado, la apariencia del recinto y, por otro, recuperar la accesibilidad del suelo de baldosas para que se puedan abordar las primeras soluciones más técnicas. En concreto, se pretende que operarios de Lacera puedan entrar al recinto y vaciar el vaso de agua, una tarea que hoy no puede realizarse en condiciones de seguridad por lo resbaladizo de las instalaciones. Tras estas dos actuaciones previas, la limpieza y el vaciado, se podrá iniciar el anunciado análisis técnico que dirima cómo abordar un proyecto de recuperación que incluye también las pistas deportivas y cuyo coste de obra se valora por ahora en tres millones de euros.

La idea de poder acometer cuanto antes una limpieza del entorno se acabó de concretar este pasado viernes y gracias a la coordinación de la concejalía de Deportes, en manos del popular Jorge Pañeda, y de la de Medio Ambiente, liderada por Rodrigo Pintueles, del mismo partido. Por ahora se ve viable que técnicos de Emulsa inicien el operativo en los próximos días y que lo culminen, si todo va bien, antes de fin de año, en torno a Navidad. La empresa pública ya dispone de planos de la zona y las necesidades de limpieza son en cualquier caso evidentes. Preocupa de manera especial el resbaloso verdín que cubre todo el suelo cerámico y que hoy por hoy impediría, a juicio de los técnicos, acometer actuaciones dentro de la propia piscina. Pero se espera también que Emulsa, acostumbrada a eliminar pintadas, pueda también hacer una primera intervención a este respecto y que, en general, la estética de este entorno, hoy vandalizado en todo su recorrido, mejor notablemente. Al gobierno local no le consta que se haya realizado una limpieza del entorno desde los años 90, al menos no de este calado.

Deterioro visible

Con la participación Emulsa, entonces, se agiliza ahora el primer paso de un plan que tiene una hoja de ruta bastante definida en su arranque. Recuerda Pañeda que lo que se propone desde su concejalía como segunda gran prioridad es el vaciado del vaso de agua, una tarea que ahora se espera abordar también a corto plazo. La inmensa pileta, aclara, tiene una profundidad de hasta cuatro metros, así que el problema de agua estancada es mayor del que se aprecia a simple vista y habrá que retirar la gran cantidad de agua estancada desde hace décadas. "Queríamos poder tener limpio el entorno cuanto antes porque la empresa Lacera nos va a desatascar la piscina como tal. Primero habrá que sacar miles de litros de agua y luego resolver la tubería del fondo, el desagüe, que entendemos que está llena de vegetación por falta de cuidado", concreta el popular.

Serán así estas dos actuaciones las que sienten las bases para una futura inspección a fondo de la instalación que dictamine el alcance de sus daños. Que el recinto está deteriorado es evidente y también lo es que su futura apertura no podrá ser la de antaño. La profundidad máxima de la pileta, por ejemplo, no se ajusta a la normativa, y la infraestructura original para depurar las aguas del recinto ha quedado por completo obsoleta. Lo costoso de mantener este tipo de piscinas públicas al aire libre, además, obliga a repensar un modelo de conservación que resulte lo más eficiente posible. Con el encargo para redactar el proyecto en marcha, el gobierno local confía en poder tener una propuesta de actuación en primavera y lanzar la licitación. "Hay mucha gente ilusionada con esto", asegura el edil responsable.

Un plan incipiente y que contará con el permiso del Principado

Hace ahora aún menos de un mes el gobierno local anunciaba la puesta en marcha de un estudio técnico para recuperar la piscina de la Laboral. El plan, que quiere sumar una nueva zona verde perimetral al entorno, la reforma de los vestuarios y la recuperación de las citadas pistas deportivas, sigue en una fase incipiente pero pretende enmarcarse en la candidatura del complejo histórico ante la Unesco y, de paso, cumplir con una petición social que diversos colectivos, especialmente los antiguos alumnos del centro, reivindicaban desde hacía años. La idea llevaba tiempo bajo debate entre los integrantes de la corporación actual, la última vez por una propuesta del grupo municipal de Podemos que pedía impulsar medidas concretas en este sentido, y en cuanto se concrete deberá ir avanzar de la mano del Principado, que como autoridad competente deberá conceder los permisos oportunos antes de iniciar cualquier obra sobre el terreno. De los tres millones que se estima que costará el plan –y a falta de una propuesta concreta de obra que ratifique el alcance final de la actuación–, la mitad serían para la piscina, que lleva sin uso y sin mantenimiento décadas, y que se erige ahora como la parte más delicada de un proyecto en su totalidad tan complejo como demandado.