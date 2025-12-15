El IES Real Instituto de Jovellanos de Gijón visita el Parlamento Europeo

Un total de 22 estudiantes y tres profesoras del IES Real Instituto de Jovellanos de Gijón han visitado recientemente las instituciones europeas en Bruselas. El viaje ha sido financiado por la Unión Europea gracias a la invitación del eurodiputado asturiano Jonás Fernández Álvarez, a quien el centro agradece especialmente esta oportunidad.

El instituto participa por segundo año consecutivo en el programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, una iniciativa educativa cuyo objetivo es acercar la Unión Europea al alumnado, fomentar el conocimiento de sus valores y promover una ciudadanía activa y comprometida. Desde el centro destacan que esta segunda participación está siendo especialmente significativa y que se sienten muy afortunados por haber podido completar el proyecto con una visita directa a las instituciones europeas.

Los jóvenes, en el interior del Parlamento Europeo. / Lne

Durante su estancia en Bruselas, el alumnado visitó la Casa de la Historia Europea, un museo interactivo que recorre los principales acontecimientos del continente y permite comprender el proceso de construcción de la Unión Europea desde una perspectiva histórica y crítica. Esta visita sirvió para contextualizar el funcionamiento de las instituciones europeas y reflexionar sobre los retos comunes del presente y del futuro.

Uno de los momentos más destacados del viaje fue la visita al Parlamento Europeo, donde el grupo fue recibido por Jonás Fernández Álvarez. Durante el encuentro, el eurodiputado explicó al alumnado qué implica su labor como representante en el Parlamento Europeo, el papel que desempeñan las comisiones parlamentarias y cómo se articula el trabajo legislativo de la Unión. Asimismo, subrayó la importancia de comprender el lugar que ocupa Europa en el mundo actual y la necesidad de que los Estados miembros actúen de forma unida para tener mayor peso a nivel global, utilizando un mapamundi invertido como recurso explicativo. El encuentro concluyó con un turno de preguntas en el que el alumnado pudo plantear sus dudas e inquietudes.

Posteriormente, los estudiantes tuvieron la oportunidad de asistir como público a una sesión del Parlamento Europeo celebrada el 11 de diciembre de 2025, lo que les permitió presenciar de primera mano el desarrollo de la actividad parlamentaria y conocer el funcionamiento real de una de las principales instituciones de la Unión Europea.

Aprovechando el viaje, el grupo también pudo conocer la ciudad de Bruselas y realizar una visita a Brujas, descubriendo algunos de sus principales enclaves culturales y patrimoniales, así como el ambiente navideño característico de estas ciudades en estas fechas. Esta dimensión cultural ha contribuido a completar una experiencia que, además de formativa, ha resultado especialmente enriquecedora e inolvidable para el alumnado.