Lola Índigo se une a Antonio Orozco y Alejandro Sanz y actuará en Gijón: esta es la fecha del concierto

El show se celebrará el 19 de junio en el parque Hermanos Castro

Lola Índigo se une a Antonio Orozco y Alejandro Sanz y actuará en Gijón: esta es la fecha del concierto / LNE

Carlos Tamargo

A los conciertos del mes de junio que ya había anunciados en Gijón, Alejandro Sanz el 12 de junio y Antonio Orozco el 20 de junio, se ha sumado un nuevo espectáculo en el cartel. La artista malagueña, Lola Índigo, actuará en el Parque Hermanos Castro el viernes 19 de junio.

Un concierto que se une a la programación ya anunciada y que sigue el compromiso que mantienen desde el Ayuntamiento y Divertia de "desestacionalizar la oferta musical de la temporada alta", como explicó Oliver Suárez.

Las entradas, que ya están disponibles a la venta en la web de la cantante, parten desde los 45 euros hasta los 60 euros. "El precio sigue la línea de asequibilidad de los otros dos conciertos anunciados, teniendo en cuenta como está el mercado de este tipo de eventos", añadió el presidente de Divertia que también anunció que la empresa municipal "ha vuelto a tomar las riendas de la coproducción de sus propios conciertos y estos tres son un ejemplo y que se complementan con iniciativas privadas como Gijón Life o Metrópoli", detalló Suárez.

El concierto de Lola Índigo se llevará a cabo en el recinto del parque Hermanos Castro, con capacidad para más de 10.000 personas, se ha convertido uno de los centros neurálgicos de la música en la ciudad.

