Una mirada a la historia local a través del nomenclátor: Dos ausencias en el callejero

Los nombres de Luis Fernández Valdés "Ludi" y de Rafaela Lozana Díaz figuraron oficialmente en el callejero gijonés y lo hicieron con todo el merecimiento, un honor para el nomenclátor local contar con esos nombres. Estuvieron en el callejero pero no están.

«Ludi», en el Muelle, óleo de Nicanor Piñole de 1928. / .

No se conocieron Ludi y Rafaela pero la guerra civil marcó sus vidas decisivamente. Luis Fernández Valdés "Ludi" murió fusilado el 7 de marzo de 1937, como dice su esquela publicada ya terminada la guerra en Gijón "vilmente asesinado por las hordas marxistas", y Rafaela Lozana dedicó muchos años a reivindicar la construcción del monumento que vemos en El Sucu que homenajea, con las cuatro fosas comunes, a los asesinados por el otro bando.

Luis Fernández Valdés, «Ludi». | / .

Luis Fernandez Valdés, que firmaba como Ludi, era el propietario de los populares almacenes "El San Luis" (bajo el Hotel Madrid, cerca de la plaza Mayor), escritor, modelo de humor playu con los anuncios de su negocio y desde luego con su legendario libro "Un kilo de versos" (1915), con portada de Evaristo Valle y con prólogo de Adeflor. Ludi fue fusilado cuando tenía 52 años.

Por otra parte, Rafaela Lozana Díaz era la madre de un auxiliar de farmacia, Rafael Córdoba Lozana, que fue fusilado en Gijón el 10 de enero de 1938, a los 28 años. Desarrolló Rafaela a comienzos de la década de 1960, casi nonagenaria porque había nacido en 1872, una inmensa labor para dignificar las fosas comunes del cementerio de Ceares, allí donde están los restos de su hijo y de más de 2.000 personas. Sus gestiones con el alcalde de Gijón e incluso con el Vaticano fructificaron en ese monumento (laico, sin cruces) que vemos en El Sucu.

El Ayuntamiento de Gijón aprobó el 11 de mayo de 1990 que una calle de la ciudad llevase el nombre de Luis Fernández Valdés "Ludi" y así fue. Un pequeño callejón ―sin salida, sin vecinos― junto al bar Casa Blasco en Tremañes tuvo esa placa callejera, en los pares de la avenida de Los Campones pasado el puente. Ya no existe esa calle, ni el bar, desde agosto de 2003, sino una zona verde junto al "Área Empresarial Los Campones".

El 14 de enero de 1997 se aprobó dar el nombre de Rafaela Lozana a lo que era la calle J-16 (La Calzada) entre el camino del Lucero y la calle de Pachín de Melás. Se aprobó como calle pero en realidad eran unos jardines. Durante años tuvo su placa callejera pero obras debidas a la expansión urbanística en esa zona hicieron que ni la calle ni, por supuesto, la placa con el nombre de Rafaela existan en la actualidad. El facebook de la parroquia de Santa Olaya (arquitecto José María Cabezudo) la sitúa en el Camino del Lucero 17.

Cierto es que la Federación Asturiana de Memoria y República (Famyr) convoca anualmente el premio "Rafaela Lozana" y que hace años el Ateneo Jovellanos convocaba el premio "Luis Fernández Valdés ‘Ludi’ de Poesía Festiva". Pero la verdad es que en la actualidad no existen esas dos calles que fueron aprobadas oficialmente, y que durante años fueron realidad. Por tanto algo habrá que hacer en ambos casos para dignificar el recuerdo de "Ludi" y de Rafaela Lozana.

Otra ausencia

El 11 de mayo de 1990 (el mismo día que a Ludi) se aprobó dar el nombre de Mariana Pineda a la que se llamaba Travesía de Lealtad, en El Natahoyo. Hubo planos publicados con ese nombre pero cambios urbanísticos motivaron que el nombre de aquella heroína de la causa liberal (Granada, 1804-1831) ya no figure en el callejero de Gijón.