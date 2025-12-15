El plan para reformular los comedores escolares de Gijón se retoma con una asamblea
Un consejo municipal abierto al público debatirá mañana la viabilidad de implantar una línea caliente
"Hay que mejorar el servicio", dicen las familias
El pleno del consejo escolar municipal convocado para mañana martes será abierto al público y tomará como sede el centro municipal de El Coto. Lo especial de la cita es que servirá como encuentro en asamblea para recuperar uno de los debates más importancias para la comunidad educativa local: la reformulación del sistema de comedores y la posibilidad, desde hace tiempo en estudio, de implantar cocinas de proximidad y una línea caliente. Las familias reivindican de nuevo la importancia de "mejorar la calidad" de la comunidad que se sirve a los niños y desde el gobierno local animan a familias, docentes y entidades a asistir al encuentro, si bien adelantan que, como siempre, solo tendrán voz y voto los miembros del consejo.
Desde la concejalía de Educación, responsabilidad del popular Jorge Pañeda, señalan que "dada la gran importancia" de la cita y "debido al cambio de modelo de comedores" este consejo social será abierto al público. Adelantan que "uno de los puntos del orden del día será la explicación de los trabajos de las educadoras de comedor en los colegios y correrá a cargo de un representante del comité de empresa de las educadoras". Se ha incluido en el orden del día, añade, la explicación de "un informe sobre las ventajas y desventajas del modelo de línea caliente". En este punto de la jornada intervendrán un inspector de sanidad, un cocinero y una nutricionista. La cita comenzará a las 17.00 horas.
"No sabemos qué expertos son los convocados; esperamos que sean independientes", señalaba ayer Verónica Rodríguez, de la federación "Miguel Virgós" de asociaciones de familias. El grupo considera prioritario eliminar la línea fría, que es "una barbaridad", y ven con dudas implantar línea caliente. "Si es cocina industrial, no soluciona gran cosa. Un estudio ya dijo que los menús de los colegios de Gijón están fatal y lo que está claro es que hay que mejorar el servicio. En algunos centros hay un problema hasta por la poca cantidad de comida que se sirve", señala la representante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
- Gijón utilizará una tecnología puntera suiza para recuperar la piscina de la Laboral (que antes de nada será sometida a una profunda limpieza)
- Este es el mítico bar de Fomento, en Gijón, que se despide tras dos décadas: 'Fue inolvidable
- El pequeño barrio (junto al mar) de Gijón que quiere ser el más navideño: así lo decoran sus propios vecinos
- Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
- Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: 'Muchos le querían
- Absuelto un varón de abusar de su hija en Gijón porque la niña está 'instrumentalizada
- El buen tiempo y el ambiente navideño llenan Gijón en el puente: 'Nos encanta la ciudad; es un bombazo