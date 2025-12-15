El plan para reformular los comedores escolares de Gijón se retoma con una asamblea

El pleno del consejo escolar municipal convocado para mañana martes será abierto al público y tomará como sede el centro municipal de El Coto. Lo especial de la cita es que servirá como encuentro en asamblea para recuperar uno de los debates más importancias para la comunidad educativa local: la reformulación del sistema de comedores y la posibilidad, desde hace tiempo en estudio, de implantar cocinas de proximidad y una línea caliente. Las familias reivindican de nuevo la importancia de "mejorar la calidad" de la comunidad que se sirve a los niños y desde el gobierno local animan a familias, docentes y entidades a asistir al encuentro, si bien adelantan que, como siempre, solo tendrán voz y voto los miembros del consejo.

Desde la concejalía de Educación, responsabilidad del popular Jorge Pañeda, señalan que "dada la gran importancia" de la cita y "debido al cambio de modelo de comedores" este consejo social será abierto al público. Adelantan que "uno de los puntos del orden del día será la explicación de los trabajos de las educadoras de comedor en los colegios y correrá a cargo de un representante del comité de empresa de las educadoras". Se ha incluido en el orden del día, añade, la explicación de "un informe sobre las ventajas y desventajas del modelo de línea caliente". En este punto de la jornada intervendrán un inspector de sanidad, un cocinero y una nutricionista. La cita comenzará a las 17.00 horas.

"No sabemos qué expertos son los convocados; esperamos que sean independientes", señalaba ayer Verónica Rodríguez, de la federación "Miguel Virgós" de asociaciones de familias. El grupo considera prioritario eliminar la línea fría, que es "una barbaridad", y ven con dudas implantar línea caliente. "Si es cocina industrial, no soluciona gran cosa. Un estudio ya dijo que los menús de los colegios de Gijón están fatal y lo que está claro es que hay que mejorar el servicio. En algunos centros hay un problema hasta por la poca cantidad de comida que se sirve", señala la representante.