La suerte de la Bonoloto deja un premio de 125.382 euros en Gijón

Tras el pellizco de hace unos días en Avilés por el sorteo de La Primitiva, la suerte de la Bonoloto se ha acordado este lunes de Gijon, donde han caído 125.382 euros correspondientes al premio de segunda categoría del citado sorteo, cinco aciertos más el complementario.

El boleto premiado fue sellado en la administración de loterías número 17 de Gijón, ubicada en el número 60 de la avenida de Portugal, siendo el único boleto que acertó cinco números y el complementario en el sorteo de este lunes.

Los números premiados en el sorteo de la Bonoloto de este lunes fueron 13, 3, 27, 48, 17 y 29, con el complementario 20 y el reintegro 9.

No hubo ningún acertante de primera categoría (seis aciertos), con lo que en el próximo sorteo habrá un bote de 900.000 euros.