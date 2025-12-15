El tirón turístico de la historia de Gijón, la localización de una trinchera militar y un tramo de refugio antiaéreo consolidan su interés

Dos vestigios históricos desconocidos, un nuevo museo en pleno cerro de Santa Catalina y pequeños sustos con el vandalismo. El plan de recuperación de espacios patrimoniales con fines turísticos, un proyecto heredado del anterior mandato y ejecutado por el gobierno actual, encara su recta final de obras como antesala a una puesta de largo que se formalizará el año que viene con la musealización de todos los nuevos espacios y su apertura al público. Será previsiblemente entonces cuando en la ciudad se entienda mejor el cambio de paradigma que implicará poder visitar un refugio antiaéreo de la Guerra Civil, pasear por una batería militar reconvertida en museo al aire libre y recorrer una vieja trinchera a los pies del mirador de La Providencia. El plan, que cuenta con fondos europeos, conformará una ruta cultural nueva y relacionada con la Campa Torres, que se está recuperando con un proyecto propio –que también financia Europa– y donde un búnker de los años 30 convive con uno de los yacimientos romanos más relevantes de la región.

Nuevo museo en el Cerro. | ÁNGEL GONZÁLEZ / .

Las obras en el refugio antiaéreo de Cimavilla, iniciadas hace unas semanas, son las últimas pendientes de un proyecto que sin pretenderlo dejó lo más difícil para el final. Desde hace años se estudiaba el estado de esta galería soterrada con entrada bajo la Casa Paquet para valorar su restauración y apertura a visitas, una idea que exigía, por lo estrecho de la instalación, de un segundo acceso que permitiese recorrerla en condiciones de seguridad.

La batería baja de Cimavilla. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Los sondeos habían dictaminado que más allá del recorrido conocido, que terminaba en un muro con material de derrumbe a su espalda, no había estructuras enterradas que se pudiesen salvar, y desde entonces los técnicos optaron por ampliar y reconstruir de manera artificial la galería para darle una salida en el patio trasero del Revillagigedo. La reciente localización de un nuevo tramo de túnel bajo este patio, adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, refuerza ahora el interés de unos pasadizos que se completarán con una sala de interpretación soterrada de nueva construcción. Tras la búsqueda infructuosa de posibles restos del refugio antiaéreo que existió bajo el paseo de Begoña, y que se da por desaparecido en su totalidad, la galería de Cimavilla, ahora más amplia de lo que se creía, se erige como el único resto patrimonial de su estilo que podrá rehabilitarse en la ciudad.

Trinchera de La Providencia. | MARCOS LEÓN

La aparición de este nuevo tramo de túnel fue una sorpresa tanto para el Ayuntamiento como para los trabajadores de la empresa adjudicataria, pero más aún cuando se tiene en cuenta que existe un antecedente reciente y muy similar. Adelantó también LA NUEVA ESPAÑA en marzo el hallazgo de un tramo de trinchera de la batería militar del Cabo de San Lorenzo en las mismas condiciones: se pensaba que esa instalación o no se había llegado a construir o se había derrumbado y el plan era recrearla, pero al excavar el terreno frente al mirador se encontró casi intacta. Toda esta batería militar está ya recuperada y pendiente de su musealización, que se hará a la vez en todos los espacios que integran el proyecto el año que viene.

Reciente es también la rehabilitación de la batería militar de mayor tamaño, la del Cerro, que exigió de un complejo proyecto de obra para frenar las filtraciones de agua bajo el "Elogio del Horizonte". Es en esta instalación donde se ha creado un nuevo museo, una sala de interpretación de pequeño tamaño en un rincón de la senda peatonal de subida, y que contará toda la historia defensiva de Gijón entre La Campa y La Providencia.

A los pies del Cerro, por último, junto al skate park, lleva meses remozada la otra batería militar que tuvo en su día el barrio de Cimavilla. Su configuración como museo al aire libre ha derivado en varios problemas de vandalismo –Emulsa ya ha tenido que ir a retirar varias pintadas– y se confía en que, ahora que sus antiguos cañones ya están restaurados, cuando el recinto se inaugure el año que viene logre ganarse el respeto que como espacio patrimonial se merece.