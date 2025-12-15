Estas trece artistas asturianas dan forma a la agenda y al nuevo calendario del área de Igualdad en Gijón

"Este calendario es una buena muestra de la calidad y la variedad del arte que estamos trabajando las mujeres en Asturias, tanto en disciplinas como en forma y concepto; hay tantas miradas y formas de hacer como número de artistas", que en este caso tienen "en común un vínculo con el territorio, una raíz muy sólida que tiene que ver con el entorno". Helena Toraño, una de las trece mujeres cuyas obras protagonizan la agenda y el calendario de 2026 editado por el área de Igualdad del Ayuntamiento con el título "Creadoras Contemporáneas en Asturias" hizo estas consideraciones en el acto de presentación de ambas ediciones, que se celebró esta tarde en el salón de recepciones y en el que intervino en nombre de sus compañeras.

Las autoras son María Jesús Rodríguez, Begoña Muñoz, Carmen Castillo, Elena Rato, Gema Ramos, Kela Coto, Mabel Lavandera, Maite Centol, María Braña, Natalia Pastor, Soledad Córdoba, Tania Blanco y la propia Helena Toraño. Las obras que ilustran el calendario y la agenda podrán contemplarse además en la exposición colectiva que se podrá visita a partir del 15 de enero en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, una muestra coordinada por el historiador, profesor y crítico de arte Santiago Martínez.

Asistentes al acto. / Ángel González

Al acto de presentación le fue imposible acudir a la alcaldesa, Carmen Moriyón, siendo la directora general de Igualdad del Ayuntamiento, Goretti Avello, la encargada de leer unas palabras que la regidora gijonesa escribió para la ocasión. Señaló que "la historia del arte no puede narrarse desde el olvido, su presente no puede construirse desde la desigualdad", aludiendo a "la exclusión y la invisibilización de las mujeres en los distintos ámbitos del saber" a lo largo de la historia. "En el ámbito de la creación artística, la presencia de obras de autoría de mujeres en museos, galerías, ferias de arte y manuales de Historia del Arte, deja en evidencia una desigualdad manifiesta. Esto genera una preocupante ausencia de mujeres referentes en muchas disciplinas artísticas, a pesar de que, las estudiantes son actualmente mayoría", añadió.

Santiago Martínez. / Ángel González

El comisario, Santiago Martínez, colaborador de la Asociación Feminista de Asturias, Clara Campoamor, resaltó que las creadoras reunidas en este proyecto "están reconocidas por su valía". Martínez explicó que "es un proyecto muy heterogéneo, creo que un reflejo de lo que es el mundo y la sociedad; cada una de estas creadoras tiene un discurso, tiene su lenguaje, tiene su técnica". En estas trece artistas están representadas distintas generaciones y en la muestra también "hay bastante fotografía con distintas maneras de trabajar con la fotografía", algo que no suele ser frecuente en exposiciones colectivas, apuntó. También hay obra pictórica en acrílico, acuarela y dibujo.

El historiador del arte resaltó la importancia de que la labor de las artistas quede documentada. "Es muy importante proteger el patrimonio histórico, pero tenemos que crear nuestro patrimonio contemporáneo: lo que las creadoras están haciendo ahora. Y eso tiene que estar perfectamente documentado", remató.