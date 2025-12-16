El 9º Venture on the Road Asturias 2026 premiará a la startup ganadora con asesoramiento y espacio en Wayra

Venture on the Road es un roadshow único concebido para proporcionar a las startups acceso a inversores y networking en diferentes ciudades de la geografía española. A este evento itinerante, creado desde SeedRocket junto con BStartup de Banco Sabadell en 2017, se une en 2020 Wayra (el hub de innovación abierta de Telefónica) como co-organizador.

El programa, que cuenta con un formato presencial y que este año vuelve a Asturias con el apoyo, entre otros, de Gijón Impulsa, tiene como objetivo buscar el mejor dealflow de cada región y dar la posibilidad a las startups en fase seed a presentar su proyecto ante inversores y facilitar el networking. Si tienes un proyecto TIC con potencial y quieres darle más visibilidad y conectar con gente del sector, no te pierdas esta oportunidad. Más información aquí.

¿Qué se necesita para participar en este evento?

Tener un proyecto tecnológico innovador en la región de Asturias que se encuentre en fase inicial.

que se encuentre en fase inicial. Tener una primera versión del producto ya desarrollada . Tendremos en cuenta proyectos que estén en la fase de lanzamiento siempre y cuando sean muy innovadores y con un equipo brillante.

. Tendremos en cuenta proyectos que estén en la fase de lanzamiento siempre y cuando sean muy innovadores y con un equipo brillante. Ser un equipo polivalente .

. Demostrar que vuestra startup tiene tracción .

. Estar en búsqueda de inversión.

Completar este formulario seleccionando 9º Venture on the Road Asturias 2026 antes del lunes 19 de enero de 2026 a las 23:59 (hora Madrid).

Presenta tu Proyecto

La jornada final tendrá lugar en el Edificio AS5HUB, sito en el Parque Científico Tecnológico, el día 29 de enero. Una semana antes se anunciarán las startups finalistas.

Premio al ganador del 9º Venture on the Road:

Tras recorrer España, las 6 startups ganadoras de las diferentes ciudades podrán participar en la final nacional.

Todas las startups seleccionadas para participar en este roadshow, pasarán al fast track del proceso de selección del Campus de Emprendedores de SeedRocket (la 35.ª edición que se celebrará en mayo de 2026 o la 36.ª edición que se celebrará en noviembre de 2026)

Además de esos premios, el ganador de la final del 9º Venture on the Road recibirá: