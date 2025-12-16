Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amplio operativo por una persona ebria en plena calle en Gijón

La policía y los servicios sanitarios optaron por su traslado al Hospital de Jove

Sanitarios y Policía, en la zona .

Sanitarios y Policía, en la zona . / Lne

Carlos Tamargo

Varias patrullas de la Policía Local se desplazaron en la noche de ayer hasta la travesía del Convento con la calle Menéndez Valdés alertados por la presencia de una persona que según el aviso se encontraba bajo los efectos del alcohol y en problemas para valerse por sí misma. Fue un ciudadano quien dio la voz de alerta.

Hasta la zona, pasadas las nueve de la noche, se desplazaron los agentes y también los servicios sanitarios. Comprobaron que la persona se encontraba en estado de embriaguez y, además, presentaba alteraciones de salud mental. Optaron por su traslado al Hospital de Jove en una ambulancia.

