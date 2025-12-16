El autor de la muerte de Malnero "no tuvo voluntad de menoscabar su integridad", según la defensa

"No tuvo en ningún caso la voluntad de menoscabar la integridad física de Eloy Malnero". Con esta contundencia se muestran los abogados defensores del único acusado por la muerte violenta sufrida por le dj gijonés en la calle Corrida en la madrugada del 1 de noviembre del pasado año. La versión de los hechos presentada por los letrados Tomás García-Ordás y Samuel Pérez difiere por completo de la que ha presentado la Fiscalía -interesa tres años y medio de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia- y es por ello que solicitan la libre absolución para el procesado, un joven de nacionalidad venezolana.

El escrito de defensa, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, sostiene que fue la propia víctima la que comenzó la discusión y arremetió en un principio contra el ahora acusado. Estas afirmaciones las basan en algunas de las pruebas que ha recabado la Policía Nacional. En especial, las grabaciones de las cámaras que capturaron el momento de la discusión. También esperan contar en el juicio con los testimonios de dos amigos del presunto responsable, un hombre que salió de fiesta con él hasta las cinco de la mañana y de una mujer con la que habló por teléfono sobre la hora en la que ocurrieron los acontecimientos.

Por el momento, al acusado se le atribuye un delito de homicidio imprudente y la acusación la ejerce la Fiscalía únicamente, ante la ausencia de acusación particular. Los próximos pasos serán los de conocer la fecha en la que se celebrará la vista oral de un caso que cumplió un año a principios de noviembre.

Un encuentro fortuito

Precisamente, este domingo se reunían en el Gijón Arena los familiares y amigos del dj Eloy Malnero para recordar su memoria en una fiesta homenaje. Su muerte sacudió la escena de la música electrónica asturiana, donde era bien conocido tras haber trabajado en diversos locales, en especial en Gijón. En la madrugada del Día de Todos los Santos de 2024, un fortuito encuentro en la calle Corrida acabó con su vida. Según recogió la investigación, Malnero se cruzó con el venezolano, con el que mantuvo una discusión. En un momento dado, este empujó al dj que se tambaleó y acabó chocando en la cabeza contra el escaparate de una conocida sidrería.

Pese a que en un primer momento se encontraba consciente, incluso durante el trayecto en ambulancia al hospital, Malnero acabó falleciendo a los pocos días. Del principal acusado, un venezolano, nada se supo durante 20 días. No fue hasta que acudió un día a comisaría a renovar el DNI. Por la tarde, los agentes de la Policía procedían a su detención en Cimavilla. El presunto responsable prestó declaración argumentando que no se acordaba de nada y que no era el causante de la muerte de Malnero. Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad provisional que aún mantiene a la espera de presentarse en el juicio.