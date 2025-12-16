Un calendario sidrero respaldado por la denominación de origen

Una imagen sidrera para cada mes, desde el restallu de la sidra en el vaso, escanciados, espichas, la floración, el embotellado, el récord de escanciado de sidra en Gijón, la cosecha de la manzana hasta el la lluvia de la sidra dentro de una prensa en un llagar conforman el calendario de 2026 Sidra de Asturias, Denominación de Origen Protegida, que presentaron ayer el gerente de la denominación de origen, Daniel Ruiz; el gerente de Nortegráfico, editora del calendario, Vicente Fernández; el concejal Oliver Suárez y el autor de las imágenes, Xurde Margaride.

Unas imágenes seleccionadas por Daniel Ruiz, sobre las que Xurde Margaride explicó que "no solamente se trata de mostrar todo el aspecto de producción de la sidra, que se vean todos los procesos, sino que las fotografías sean plásticas, bonitas, que tengan calidad artística que la gente la ponga en su casa y cuando llegue el mes de turno pueda disfrutar de una imagen bonita".

La edición asciende a 1.000 ejemplares, que se distribuyen en librerías asturianas. Daniel Ruiz animó a que la siguiente edición se difunda a nivel nacional: "que mejor manera de expresar nuestra cultura que a través de un calendario sidrero", más tras la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la cultura sidrera. Oliver Suárez recordó que este año Gijón volvió a superar el récord mundial de escanciado, mientras que el editor apuntó que "un calendario puede convertirse en un objeto cultural".