El "Cubo" de Alejandro Mieres vuelve a iluminar esta plaza de Gijón con un nuevo sistema de más colores

El "Cubo" de Alejandro Mieres vuelve a iluminar El Humedal. A través del área de Cultura, y con la intervención de Acciona, se ha logrado recuperar una pieza artística que llevaba meses languideciendo por una avería interna en su sistema eléctrico. Se ha decidido aprovechar la intervención para mejorar el funcionamiento de la obra, que ahora ha incorporado un sistema de iluminación led e inteligente, lo que permite aumentar el número de colores que se proyectan y, también, abre la posibilidad a que el objeto se use como elemento de conmemoración y se ilumine en días especiales de manera similar a como lo hace la fachada consistorial.

Antes de que se averiase ya del todo el pasado verano, el cubo se iluminaba en tres colores: rosa, azul y verde. Al incorporar un sistema de luces led, ahora, el elemento cuenta con un abanico cromático mayor –ayer proyectaba luces amarillas y rojas, entre otras– y estará encendido durante más horas, algo que antes, por una cuestión de eficiencia energética, estaba mucho más limitado para evitar costes innecesarios.

"Cubo" de Alejandro Mieres en el Humedal. / Ángel González

La modernización de la estructura, explican desde el área de Cultura, permite también jugar de manera automática con los colores. Por norma general el cubo irá proyectando luces con tonalidades que se alternan durante la noche, pero su funcionamiento es ahora customizable. Esto permite la posibilidad de fijar un color en días conmemorativos y que la pieza se quede con una luz morada, por ejemplo, el 8 de marzo. Será competencia municipal recurrir o no a esta opción.

El contexto de la obra

La intervención se dio por finalizada este fin de semana y supone una mejora que no cambia de manera sustancial el entorno de El Humedal, pero sí ayuda a reimpulsar un juego artístico que quizás no acabe de tener todo el protagonismo que cabría esperar. La llamada "Escultura Cubo" de Alejandro Mieres data de 1995 y el elemento luminoso es más o menos conocido, pero no tanto su contexto.

Las gradas que quedan a su espalda, por ejemplo, forman parte de la obra artística –con unos surcos que replicaba el estilo geométrico de la propuesta–, y su lectura se debe hacer acompañada del pavimento cerámico de la plaza, compuesto por unas franjas onduladas, unas formas sinuosas y coloridas –y modificadas porque en su diseño original generaban constantes resbalones–, diseñadas como complemento a la idea de Mieres. La plaza cuenta también con un monolito que conmemora al escultor, fallecido el pasado 2018.