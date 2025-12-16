La Empresa Municipal de Aguas de Gijón arranca con 7,9 millones su plan para instalar contadores con telelectura

A lo grande cierra el año la Empresa Municipal de Aguas (EMA) presentando mañana al consejo de administración para su aprobación las bases del contrato de la primera fase de su ambicioso plan de renovación del parque de contadores de la red de abastecimiento de agua e implementación del sistema de telelectura en la ciudad. De la envergadura del contrato da fe su coste económico: un presupuesto base de licitación de 6.537.939,02 euros que se eleva a 7.910.906,21 al incluirle el IVA. El plazo de duración total del contrato es de 17 años al incorporar labores de mantenimiento.

Ahora mismo, la EMA tiene 55.000 contadores repartidos por distintas zonas de la ciudad y cuya lectura –sí se puede leer ya que es habitual que algunos no estén accesibles en el momento de paso de la operación y la factura se emita teniendo en cuenta las medidas de meses anteriores– se realiza visualmente y con carácter bimestral. Con este contrato el objetivo de la empresa, que está inmersa en un proceso de transformación digital de la gestión de todo el ciclo integral del agua, es pasarse a la telelectura para tener un control en tiempo real de la actividad y del volumen de agua que se suministra a los abonados.

La empresa que preside el edil forista Jesús Martínez Salvador, y tiene como director gerente a Vidal Gago, reivindica que con el nuevo sistema se podrá ahorrar disminuyendo las pérdidas por agua no registrada y facilitará que los cálculos a los clientes sean más precisos y rápidos. A esas mejoras se une el cumplimiento de la obligación legal que fija en 12 años la vida útil de un contador de agua para consumo humano.

El contrato de esta primera fase establece, por un lado, un proceso de sustitución con el suministro e instalación de 20.622 contadores de agua en lo que la EMA denomina "franja litoral" de Gijón y que se corresponde con ocho de las áreas en las que la empresa tiene distribuido su trabajo. Una de esas zonas es la portuaria que afecta tanto a El Musel como al Puerto Deportivo. También están en esa primera operativa los clientes de barrios como La Calzada, El Natahoyo, Cimavilla, Centro, La Arena o El Coto.

Por otro lado, el contrato establece el suministro "a mayores" de 9.890 contadores en cinco años para dar respuesta a altas nuevas o incidencias en cualquier zona de la ciudad. En este caso, no se incluye la instalación. En total son 32.512 aparatos nuevos para la red local en solo la primera fase de implantación.

Más datos. La tecnología de medición de los contadores, se indica en el pliego de condiciones, debe ser estática (sin partes móviles en contacto con el agua), y de medición ultrasónica. Los trabajos incluirán las intervenciones de desprecintar, retirar el contador existente, instalar el nuevo y volver a a precintar la instalación, así como dar de baja y alta los contadores en los sistemas de información de la empresa. Los licitadores deben asumir también la gestión de las comunicaciones para la lectura automática y la puesta a disposición de la EMA de una plataforma "middleware" para controlar los contadores y su telelectura y su mantenimiento durante los 17 años de duración total del contrato.

De cara a esta renovación, la EMA incorpora en sus tarifas para 2026 una cuota de conservación, reparación y sustitución para los que sean del cliente y de alquiler para los que sean de la empresa.

Licitaciones de reactivos y bombas de agua residual

El orden del día de la reunión extraordinaria del consejo de la EMA –la última del año salvo sorpresa– incluye la adjudicación del contrato de limpieza de las dependencias de la empresa municipal en áreas no industriales a la firma Eulen por 177.000 euros. Y la presentación de los pliegos de otros dos contratos: el de suministros de reactivos para la depuradora de La Reguerona y el del servicio de mantenimiento del parque de bombas de agua residual. El primero tiene un presupuesto base de licitación de 379.900 euros divididos en dos lotes para su año de duración inicial. Con las prórrogas el valor estimado del contrato sube a casi 1,2 millones. El segundo se organiza en siete lotes con un presupuesto base de algo más de 893.000 euros. Ya que la duración con prórrogas alcanza los cuatro años el coste total, incluidos el máximode prórrogas y las posibles modificacoines contractuales, ronda los 2,8 millones.