Gijón estrena un nuevo festival de música para el próximo verano: se llama WAY! y ya tiene a sus primeros artistas confirmados

Gijón sumará este verano una nueva cita musical a su calendario estival con el festival WAY! (We Are Young), que se celebrará el 11 de julio en el parque Hermanos Castro. El cartel, presentado esta misma mañana, estará encabezado por Hombres G y contará también con las actuaciones de Carolina Durante, Siloé, Las Petunias, el artista local Mateo Heraña y la sesión final a cargo de Las hijas de Chimo Bayo.

El concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, explicó que el festival es fruto de “un trabajo que se gesta durante muchos meses” y se enmarca en el objetivo municipal de reforzar una programación musical de referencia en la ciudad. Según señaló, la incorporación de esta nueva cita de un solo día permite “elevar un poco más el nivel” de la oferta cultural del verano gijonés y avanzar hacia una programación “plural, donde todo el mundo encuentre un artista o una actuación que le guste”.

Por la izquierda, Alberto, Jesús Martínez Salvador, Oliver Suárez y Marino González, este martes en el Ayuntamiento. / LNE

Martínez Salvador destacó el atractivo del cartel, con nombres consolidados y actuales del panorama nacional. Subrayó que tanto Carolina Durante como Siloé son “dos de los grupos del momento” que están llenando recintos y festivales por toda España, y valoró también la presencia de Mateo Heraña como representación del talento local. “Queremos que haya hueco para los artistas de aquí”, afirmó.

Un festival para unir generaciones y estilos

Por su parte, Marino González, responsable de 2Monkeys Prods y Metrópoli Festival, explicó que el WAY! nace con la idea de dinamizar la programación musical y recuperar un espíritu vinculado al indie y al pop rock, combinando artistas de distintas generaciones. En ese sentido, señaló que Hombres G era uno de los nombres clave que querían incorporar a un cartel capaz de conectar públicos diversos.

El promotor destacó que la elección de Carolina Durante y Siloé responde a su peso actual en los principales festivales nacionales y a su capacidad para atraer a un público joven, mientras que la incorporación de Las Petunias apuesta por una formación emergente “con un futuro increíble”. El cierre musical correrá a cargo de Las hijas de Chimo Bayo, un dúo de DJ de Oviedo que aportará un final festivo a la jornada.

Entradas ya a la venta y aforo de 15.000 personas

El festival WAY! se integrará dentro de la programación de Gijón Live, que aún tiene más eventos por anunciar. El aforo previsto será de 15.000 personas y las entradas ya están a la venta, con precios a partir de 49,50 euros.

Desde la organización se remarcó la colaboración entre el Ayuntamiento, Divertia y los promotores musicales para consolidar a Gijón como una ciudad con una oferta musical diversa y continuada a lo largo del año. “Trabajamos para que Gijón recupere ese impulso y ese dinamismo que siempre tuvo a la hora de acoger citas de referencia”, concluyó Martínez Salvador.