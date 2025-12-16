Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gijón/Xixón impulsa 32 nuevos proyectos de emprendimiento e innovación con más de 730.000 € en ayudas municipales

Emprendimiento

Emprendimiento / Freepik

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón publicó ayer en el BOPA el Acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se aprueban las ayudas correspondientes al segundo plazo de las líneas Aceleración de Proyectos e Innovación Abierta, recogidas en el Pacto Gijón Futuro 2024-2027, gestionadas por Gijón Impulsa, con el objetivo de reforzar la apuesta por el emprendimiento, la innovación y el fortalecimiento del ecosistema empresarial local mediante financiación municipal no reembolsable.

Estas líneas de apoyo económico buscan impulsar iniciativas que contribuyan al avance social y económico de la ciudad, favorecer la implantación de nuevas actividades basadas en el conocimiento y potenciar el crecimiento de sectores estratégicos. Para ello, se ha priorizado la concesión de ayudas a proyectos vinculados con los ámbitos de especialización territorial de Gijón/Xixón: Vida Saludable y Economía Plateada, Gijón Azul, Gijón Creativo, así como otros sectores considerados clave para el futuro del municipio.

Línea I. Aceleración de Proyectos: 19 iniciativas apoyadas y 90.000 € en ayudas

La Línea I, dirigida al diseño, validación y puesta en marcha de proyectos innovadores, tiene como objetivo acompañar a personas emprendedoras y empresas en la creación de prototipos y versiones iniciales de sus soluciones mediante metodologías innovadoras.

Las ayudas contemplan una cuantía máxima de:

  • 6.000 € para personas físicas que desarrollen su proyecto en las fases de diseño y validación.
  • 3.000 € para autónomos y empresas que trabajen exclusivamente en la fase de validación.
  • En este segundo plazo se han aprobado 14 proyectos por un total de 69.000 €, distribuidos entre las anualidades 2025 (34.500 €) y 2026 (34.500 €).
  • A ellos se suman los 5 proyectos ya aprobados en el primer plazo, con 21.000 € en ayudas.

En total, la convocatoria 2025 de esta línea ha respaldado 19 proyectos, alcanzando los 90.000 € de financiación municipal.

Línea II. Innovación Abierta: 23 proyectos financiados con más de 641.000 €

La Línea II, centrada en la innovación abierta, promueve la creación de soluciones innovadoras a retos estratégicos del municipio para modernizar el tejido empresarial y fortalecer el ecosistema local de innovación. Se pone especial atención en la participación de pequeñas empresas y profesionales autónomos.

La ayuda máxima por proyecto asciende a 34.000 €.

En este segundo plazo se han aprobado 12 proyectos, con una inversión total de 322.647,13 € (161.323,56 € para 2025 y 161.323,57 € para 2026).

En el primer plazo ya se habían financiado 11 proyectos por 318.993,03 €.

La convocatoria suma así 23 proyectos beneficiados, que recibirán en conjunto más de 641.000 € para el desarrollo de soluciones innovadoras al servicio de la ciudad.

Compromiso municipal con la economía del conocimiento

Estas líneas de financiación refuerzan el compromiso del Ayuntamiento de Gijón/Xixón con un modelo económico basado en el talento, la innovación y el emprendimiento, promoviendo sectores con alto potencial de crecimiento y contribuyendo a la modernización del tejido empresarial.

Con la concesión de estas ayudas, el municipio continúa avanzando hacia los objetivos del Pacto Gijón Futuro 2024-2027, consolidando un entorno dinámico, innovador y competitivo que impulse el bienestar social y el desarrollo económico de la ciudad.

