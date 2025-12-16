Línea fría o caliente, plazos... el futuro de los comedores escolares en los colegios de Gijón, a debate con expertos

La concejalía de Educación del Ayuntamiento continúa trabajando con el objetivo de implantar la línea caliente en los comedores escolares desde el inicio del próximo curso escolar. Así lo confirmó este martes el edil popular Jorge Pañeda, quien aseguró que "queremos tener los pliegos listos entre enero o febrero", además de subrayar que "ya tenemos a varias empresas interesadas que nos han preguntado por la licitación".

Estas afirmaciones las pronunció Pañeda en el centro municipal de El Coto, que acogió un pleno del consejo escolar municipal. La cita tuvo como novedad que fue abierta al público y que en ella participaron un inspector sanitario, un cocinero y las educadoras de los comedores de los colegios. Al encuentro asistieron, además de los miembros del consejo escolar municipal, otras familias, docentes e integrantes de partidos políticos. Jesús Santos, profesional de Seguridad Alimentaria del área sanitaria V, se encargó de presentar las ventajas y desventajas de los modelos de línea fría -el que está activo en los 32 comedores escolares de la ciudad por el momento- y de la línea caliente, que se prevé que empiece a estar activa desde septiembre de 2026.

De la línea fría a la caliente

Santos remarcó que "ninguna de las dos opciones es mejor que la otra, ya que depende mucho de dónde venga la comida". El principal "problema" de la línea caliente, apuntó, es "el mantenimiento de la temperatura de la comida", ya que durante todo el proceso tiene que estar en 63 grados. "La línea fría es más fácil y barata, y mantenerla caliente es más complicado y caro", señaló Santos. No obstante, agregó que con la línea caliente aumenta la "frescura percibida del alimento" y la posibilidad de que "se pueda asemejar más a la comida casera".

Jorge Pañeda y Luisa Bujanda, frente a los asistentes a la reunión del consejo escolar municipal que tuvo lugar esta tarde, en el centro municipal de El Coto. / Marcos León

El experto hizo hincapié en que la línea caliente exige una menor inversión inicial para las empresas, al poder prescindir de hornos de regeneración en los colegios y de abatidores de temperatura, unos equipos que sí son imprescindibles en la línea fría. Como gran desventaja de la línea caliente, Santos remarcó "el riesgo microbiológico".

"Un cambio que va a ser bueno"

Al término del pleno, Pañeda destacó que "de esta reunión salimos con muchos datos". "A todos nos preocupa las comidas de los colegios y era muy importante que se conociera lo que supone el cambio de la línea fría por la caliente. Hay que saber los pros y contras", expresó el concejal, que defendió que "en el Ayuntamiento vamos a aprobar este nuevo cambio de modelo para hacer esa comida de proximidad, que es un cambio que va a ser bueno".

Respecto a la posibilidad de habilitar cocinas en los propios colegios, Pañeda zanjó que "eso no se puede hacer porque no hay espacio físico". Ante esta situación, añadió, "se están mirando modelos que sean de proximidad, con empresas de algún polígono industrial cercano para que la logística sea ágil y que llegue la comida por encima de esos 63 grados que pide Sanidad".

María García, de la federación "Miguel Virgós" de asociaciones de familias, argumentó que "está claro que las dos líneas tienen riesgos, pero la clave está en controlarlo bien y veníamos pidiendo que se optara por la línea caliente".