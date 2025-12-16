Luz verde a la compra, por 1,9 millones, de la gran finca para ampliar el Botánico

La ansiada compra de la finca de La Isla, pieza clave para poder continuar con la expansión del Jardín Botánico, se espera formalizar hoy en Junta de Gobierno incluyendo el asunto fuera del orden del día. Según señalaron ayer fuentes municipales, la adquisición se formalizará en 1,9 millones de euros y la operación lleva semanas pactada con los propietarios privados del espacio. En la propuesta de acuerdo se señala que "dicha adquisición constituye una oportunidad estratégica y única" para el futuro del Botánico.

Se cumpliría así la previsión que la edil forista de Hacienda, María Mitre, contaba en este periódico a finales del mes pasado, cuando señalaba que el gobierno local estaba en condiciones de asumir la operación con fondos propios y tramitarla antes de fin de año. Confirmaba también entonces que la compra se había cerrado en 1,9 millones. En la propuesta de acuerdo que se voy hoy se señala que, más allá de la ampliación del Botánico, la compra permite "la recuperación de un fragmento histórico que permitirá restituir la integridad del conjunto histórico y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para el Jardín Botánico", algo "esencial para completar la visión paisajística, divulgativa, cultural y de ocio del mismo". "Esta anexión posibilitará una reestructuración de espacios destinados a labores de administración, gestión, investigación, oferta museística y reforzar la oferta de ocio y gastronómica en el Jardín", se añade en el informe.

La finca de La Isla ocupa más de 17.300 metros cuadrados y alberga un edificio catalogado de 1.739 metros. Linda con el Botánico por tres de sus laterales. Los contactos para que este recinto pasase a manos municipales habían comenzado ya a finales del anterior mandato con unas negociaciones que se fueron prolongando, si bien el actual gobierno siempre manifestó su interés en seguir adelante con la compra. A finales del año pasado los propietarios privados del espacio alertaron de estar recibiendo otras ofertas de posibles compradores y que la finca podría tener un futuro uso hostelero si desde la administración pública no se terminaba de dar el paso. Alegaban que el mantenimiento del entorno, con unos jardines históricos de gran interés, les estaba generando gastos inasumibles a largo plazo que no esperaban tener que asumir durante tanto tiempo. La oposición municipal, mientras, lleva también todo este mandato en curso pidiendo que esta compra se materializase cuanto antes.

El propietario de este terreno presentó ante el Ayuntamiento y escrito de ofrecimiento de venta por 1,87 millones. En marzo del año siguiente el área de Arquitectura valoró el entorno en 1,92 millones. El acuerdo finalmente se cierra en 1,9.