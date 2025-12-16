Pasan los años y hay estafas que siguen de moda: el timo del tocomocho deja una nueva víctima en Gijón

Pasan los años y las estafas cambian, especialmente con la utilización de las nuevas tecnologías que cada año hacen crecer este tipo de delitos en Gijón. Pero hay timos que siguen vigentes y no pasan de moda. Es el caso del tocomocho, que ha dejado una nueva víctima en Gijón.

El afectado es un vecino del barrio de La Arena que fue abordado el pasado 7 de noviembre por un hombre de acento gallego que le pidió ayuda para poder cobrar unos cupones de la ONCE, supuestamente premiados. En ese momento, explican desde la comisaría de El Natahoyo, se acercó a ellos otro varón (el conocido popularmente como “gancho” en este tipo de estafas) que le propuso a la víctima conseguir dinero para comprarle los cupones, "despertando la avaricia en la víctima y así hacerse con los cupones, logrando convencerla". Fue entonces cuando se subieron los tres a un vehículo y recorrieron varias sucursales bancarias hasta conseguir los 10.000 euros. Se fueron con el botín.

La investigación policial permitió reconstruir los movimientos de los delincuentes que embaucaron a su víctima para huir con el dinero. Eran tres personas las implicadas, dos hombres y una mujer que ya han sido detenidos.

“Modus operandi habitual”

El patrón que habitualmente utilizan estos estafadores es muy similar. En concreto, explican fuentes policiales, siempre buscan personas de avanzada edad, por las mañanas y en inmediaciones de entidades bancarias.

Los supuestos boletos premiados suelen ser cupones de la ONCE o también décimos de Lotería. Los delincuentes logran ganarse la confianza de sus víctimas haciéndoles creer que el premio es real. “Se ofrecen a acompañarla y se desplazan con ella por la ciudad, recorriendo distintas entidades bancarias para retirar dinero en efectivo”, detallan las mismas fuentes.

El hecho de moverse en coche de una sucursal a otra permite a los sospechosos mantener el control de la situación. Una vez han conseguido el botín, provocan que la víctima se baje del coche con cualquier pretexto, ya sea una gestión pendiente o una breve espera. Y así desaparecer con el dinero.

Este verano en Gijón ya se detectó otro caso del timo del tocomocho. La víctima, en el mes de julio, fue otro hombre, vecino de Pumarín, y la investigación dejó a un detenido.

Consejos policiales

“Desde la Policía Nacional se quiere recordar la importancia de estar siempre alerta ante todo tipo de situaciones, evitar hacer supuestos negocios ventajosos con personas desconocidas”, advierten las autoridades.

Con estafas clásicas como el "tocomocho" o la “estampita” el gancho logra despertar la avaricia en la gente, hacen creer a la víctima que pueden conseguir un beneficio económico.