Residuos cero: el plan de 34 millones que abre la puerta al pago por generación en Gijón

Un cronograma de actuaciones a desarrollar hasta el año 2030, que movilizarán un total de 33,9 millones si se completan sus dos fases de desarrollo y que se organizan en 31 medidas que suponen desde ampliar el número de contenedores a abrir la puerta al pago por generación dan forma al Plan Municipal Residuos Cero que el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, lleva hoy a Junta de Gobierno para su aprobación definitiva tras estudiarse, y aceptarse parcialmente, las alegaciones presentadas por Otea.

Emulsa será la encargada de liderar el desarrollo del plan Residuos Cero que llega cuando, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, las estadísticas muestran un estancamiento en la separación de residuos por parte de los gijoneses que los alejan muy mucho del 55% que impone la normativa europea. Gijón ronda el 36%.

"Para que tengamos éxito y logremos alcanzar los niveles que nos señala la ley es imprescindible y necesaria la colaboración diaria de todos los gijoneses. Y nosotros, desde Emulsa, nos vamos a asegurar de que la ciudadanía tenga a su disposición más herramientas y mejores medios para conseguirlo. Mejorar las tasas de reciclaje y de reducción de residuos no sólo es una obligación jurídica y de sostenibilidad medioambiental, también una cuestión de eficiencia económica", sentenció Pintueles.

Campaña de concienciación durante toda la Navidad

Este documento estratégico, que fue consensuado con los agentes sociales en el consejo sectorial de residuos, alcanza firmeza justo unas horas después de que Emulsa arrancara una nueva campaña que quiere que los gijoneses controlen su capacidad de generar basura durante la Navidad. La campaña "Gijón nos importa" lanza el mensaje de que "cuidar Gijón es una tarea compartida" y ese cuidado parte de acciones tan sencilla como bajar la basura en el horario establecidos, usar las papeleras o recoger las heces de los perros.

Eso para Navidad. Para el futuro el nuevo plan habla de campañas de sensibilización, de comprar más contenedores y papeleras, de reforzar acciones con sectores clave como la hostelería y el comercio, de apostar por el compostaje comunitario o de poner en marcha puntos limpios, pero también plantea una modificación de las ordenanzas fiscales para usar el bolsillo como vía de enganche al reciclaje.

Bonificaciones y exenciones

En la fase A se incluirían en la ordenanza una serie de bonificaciones y exenciones por buen comportamiento en la gestión de residuos. Por ejemplo, por el uso de los puntos limpios, los contenedores de orgánicas o los de aceite vegetal dentro de comunidades de vecinos. El sistema de pago por generación llegaría en una fase B tras haber evaluado el resultado de las acciones previas. La actual tarifa fija de basura sería sustituida por otra donde habría una tarifa fija según el número de empadronados en la vivienda y otras variables según los residuos generados desde cada vivienda. Para conseguir el control se opta por un sistema de bolsas específicas para cada residuo y controladas con un código alfanumérico. Este sistema solo llegaría a partir de 2027 y si entonces se sigue sin alcanzar el porcentaje que exige Europa.

A la fase B del proyecto se vincula otra de las medidas que describe el plan: la implantación de patrullas de control. Personal de inspección cívica de la empresa municipal Emulsa en coordinación con la Policía Local de Gijón formarían patrullas para realizar inspecciones y controles tanto a nivel de bolsas depositadas en contenedores, como en establecimientos comerciales y hosteleros.

Adjudicaciones de maquinaria y un canal ético para rematar año

El consejo de administración de Emulsa tiene cita este jueves para rematar el año votando varias adjudicaciones de compra de maquinaria y el reglamento del canal ético de la empresa dentro de un sistema interno de información para el cumplimiento de la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

En este canal ético se integran las situaciones de acoso laboral, sexual, por razón de sexo y situaciones de violencia de género o de violencia sexual contemplados en los protocolos ya formalizados por Emulsa.

Las adjudicaciones se corresponden con el suministro de un equipo recolector (151.000 euros) y otro para lavado de contenedores de carga lateral (217.700). La adquisición de los autobastidores para su instalación suman otros 260.000 euros. A propuesta de aprobación, por otra parte, van los pliegos para comprar cuatro barredoras aspiradoras de aceras por 726.000 euros.